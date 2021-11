Luis Enrique tra quello dei papabili per la panchina del Manchester United (: "¿El Día de los Inocentes es hoy?", che potremmo tradurre "Oggi è forse il giorno del Pesce d'Aprile?". Se oggi in molti davano il nome ditra quello dei papabili per la panchina del Manchester United ( vacante dopo l'esonero di domenica di Solskjaer ), dopo le sue recenti dichiarazioni dovranno ricredersiche potremmo tradurre

Il ct della nazionale spagnola conferma di essere assolutamente felice della sua attuale occupazione alla guida delle Furie Rosse. Dall'Inghilterra erano in molti a indicarlo come favorito n.1 di Cristiano Ronaldo per vederlo alla guida dei Red Devils.

"Da qui a un anno sai le cose che possono succedere... Quello che ho chiaro ora è che sono felice nella Federazione e nella squadra spagnola come allenatore. Dovrebbe bastare per non dover pensare a niente, si sa che il futuro cambia purtroppo in 15 secondi. Sono molto felice dove sono"

