Premier League

Probabilmente il peggiore United della gestione Rangnick quello visto questa sera a Old Trafford. Red Devils poco brillanti e schiacciati per lunghe fasi dal Wolverhampton che ben figura grazie a gioco e intensità. Al 13’ de Gea toglie da sotto la traversa un tiro a scendere di Neves e nega il vantaggio agli ospiti. Il Manchester è pericoloso solo tra il 69' e il 70' quando Bruno Fernandes colpisce una traversa clamorosa e Ronaldo si vede annullare un gol per fuorigioco. Nel finale Joao Moutinho gela Old Trafford regalando 3 punti meritati ai Wolves. Fallita la prova di maturità per Ronaldo e compagni che rimangono lontani anche dal treno Champions League.

Joao Moutinho decide la sfida tra Manchester United e Wolverhampton Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 0-1

Manchester United (4-4-2): De Gea; Wan-Bissaka (84’Elanga), Varane, Jones, Shaw; McTominay, Matic; Greenwood (60’Bruno Fernandes), Sancho (76’Rashford); Ronaldo, Cavani.

Wolverhampton (3-4-3): Jose Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Trincao (66’Traorè), Neves, Moutinho, Marcal; Jimenez (81’Silva), Podence (88’Dendoncker).

GOL: 82’ Moutinho

La cronaca in 5 momenti chiave

13’- NEVES! Stoppa il pallone respinto da una mischia e calcia a scendere sul secondo palo. DE GEA vola e tocca il pallone sopra la traversa!

67’- TRAVERSA DI BRUNO FERNANDES! Assist di MATIC dalla sinistra, il portoghese arriva in corsa con tutta la porta a disposizione e centra il legno.

68’- GOL IRREGOLARE DI RONALDO! Colpo di testa vincente da una punizione battuta sulla trequarti. L'ex Juve era partito in fuorigioco.

75’- Punizione calciata da SAISS sulla traversa! Pareggia il conto dei legni il Wolverhampton.

82’- JOAO MOUTINHO!! 1-0 WOLVES!! Il portoghese raccoglie la respinta corta di Jones e pesca l'angolino con un destro chirurgico.

Il Migliore

Daniel PODENCE: giocatore brevilineo dalla grande qualità. Spacca in due la difesa di casa ed è una mina vagante sulla trequarti offensiva.

Il Momento social

