North London Derby senza storia al Tottenham Hotspur Stadium nel recupero della 22a giornata di Premier. Dopo il vantaggio di Kane su rigore al 22', 11' più tardi arriva il cartellino rosso per Holding, che lascia l'Arsenal in 10. Lo stesso Kane raddoppia su assist aereo dell'ex Juve Bentancur. In apertura di ripresa, Son cala il tris. Antonio Conte, ora, a 65 punti e quindi a -1 proprio dai Gunners quarti. Gli ultimi due impegni per il Tottenham saranno Burnley (ancora in lotta per salvarsi) in casa e il fanalino Norwich City (da tempo aritmeticamente retrocesso) in trasferta. Per l'Arsenal, invece, Newcastle fuori ed Everton in casa.

Eddie Nketiah of Arsenal tackles Ben Davies of Tottenham Hotspur during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Arsenal at Tottenham Hotspur Stadium on May 12, 2022 in London, United Kingdom. (Photo by James Williamson - AMA/Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Davinson Sanchez, Dier, Davies (82' Rodon); Emerson Royal, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon; Kulusevski (72' Lucas Moura), Son (72' Bergwijn); Kane. All.: Conte.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; Cédric Soares, Holding, Gabriel (76' Tavares), Tomiyasu; Elneny, Xhaka; Saka, Ødegaard, Martinelli (64' Smith Rowe); Nketiah (73' Lacazette). All.: Arteta.

Arbitro: Paul Tierney di Wigan.

Gol: 22' rig. e 37' Kane (T), 47' Son.

Assist: Bentancur (T, 2-0).

Note - Recupero: 2+2. Espulso: 33' Holding (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Davies, Smith Rowe, Ødegaard, Xhaka.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

22' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE SU RIGORE! Penalty assegnato per una doppia spinta in area, prima di Cédric Soares e poi di Holding, ai danni di Son. Dal dischetto, il capitano degli Spurs apre il piatto destro e spiazza Ramsdale: 1-0!

Harry Kane (Tottenham Hotspur) contro l'Arsenal Credit Foto Getty Images

33' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER HOLDING! Gomitata in pieno volto a Son. Seconda ammonizione inevitabile, dopo quella del 26' sempre per fallo su Son. Arsenal in 10 uomini!

37' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE! Calcio d'angolo di Son, prolunga aerea di Bentancur e tuffo di testa sulla linea di porta del capitano, che approfitta di un'autentica dormita di Nketiah: 2-0!

Harry Kane. Credit Foto Getty Images

42' - EMERSON ROYAL DI CONTROBALZO DA DUE PASSI! Palla alta, Tottenham vicinissimo al tris.

43' - MANCINO DI NKETIAH DA FUORI AREA! Palla diretta sotto la traversa: Lloris ci arriva e alza la sfera in calcio d'angolo.

47' - GOL DEL TOTTENHAM CON SON! Kane fa battaglia in area di rigore avversaria, la palla arriva al sudcoreano, che prende la mira e piazza luna palla angolata e di potenza: 3-0!

59' - COLPO DI TESTA DI EMERSON ROYAL DA DUE PASSI! Palla angolatissima, su assist di Kane: Ramsdale ci arriva e respinge!

62' - CANNONATA DI KANE DALLA LUNGA DISTANZA! Gran parata di Ramsdale, che respinge in calcio d'angolo.

80' - ØDEGAARD A RIMORCHIO DAL LIMITE SU PALLA MANCINA DI SAKA! Bella occasione ma conclusione centrale dell'ex Real Madrid: Lloris la tiene lì.

Il migliore

Kane. Due gol e un "quasi" assist per Son, dopo aver battagliato in un flipper d'area di rigore dell'Arsenal. Tredici gol in carriera nel North London Derby: chapeau.

Il peggiore

Holding. Son a volte è un simulatore, vero. Ma il sudcoreano viene riempito di "calci e pugni" dal centrale dell'Arsenal che, dopo la prima ammonizione, si fa espellere al 33' per una gomitata in pieno volto ai danni del talento del Tottenham. Episodio decisivo.

Il momento social

21 reti (e 0 rigori) in questa stagione per Heung-min Son. Venti dei quali in Premier.

Conte: "Il PSG è una fake news, dovrebbero portare rispetto"

