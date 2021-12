Gol, spettacolo e un cartellino rosso nella bellissimo match di Londra tra Tottenham e Liverpool. Sono i Reds a fare la partita ma il piano di gioco della squadra di Conte è chiaro: difendere e ripartire in velocità. Kane sblocca la gara dopo 13 minuti innescato da un filtrante di Ndombele. Le ripartenze degli Spurs fanno male e in due di queste Son e poi Alli falliscono il colpo del 2-0 negato anche da un grande Alisson. Il Liverpool si riassesta e trova il pari con uno stacco aereo di Diogo Jota su cross di Robertson. Anche nel secondo tempo le occasioni migliori sono dalla parte Spurs ma il gol non arriva. Quasi a sorpesa Robertson trova il vantaggio a venti dalla fine su assist di Arnold, ma dopo nemmeno 5 minuti Son fa 2-2. Nel finale il Liverpool resta in 10 per un rosso a Robertson e il risultato non cambia fino al fischio finale. Buon pareggio per Conte, leggermente meno positivo per Klopp che vede il City volare a +3.

Robertson espulso nel finale contro il Tottenham Credit Foto Getty Images

Il tabellino

TOTTENHAM-LIVERPOOL 2-2

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Ndombele (64’Skipp), Winks, Sessegnon (86’Reguillon); Dele Alli (81’Lucas), Son; Kane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Morton (60’Firmino), Henderson, Milner; Salah, Jota (92'Gomez), Mané (82’Tsimikas)

GOL: 13’ Kane, 35’ Jota, 69’ Robertson, 74’ Son

ASSIST: Ndombele, Robertson, Alexander-Arnold

ESPULSO: Robertson

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

13’- GOLL DI KANE!! 1-0 SPURS! Filtrante di NDOMBELE per KANE che in area di rigore incrocia bene sul secondo palo un rasoterra che non lascia scampo a Alisson.

16’- CLAMOROSA PALLA GOL PER SON! Ancora un taglio in profondità di KANE che cerca l'assist al centro per il coreano che gira in qualche modo al volo verso la porta. Palla a centimetri dal palo.

30’- INCREDIBILE! ALTRO ERRORE DEL TOTTENHAM SOTTO PORTA! ALLI si fa toccare da ALISSON un destro a botta sicura su un ottimo servizio di SON. Miracolo del portiere.

35’- DIOGO JOTA! PAREGGIA IL LIVERPOOL! ROBERTSON si prende il fondo sulla sinistra e cross al centro per Jota che con un colpo di testa perfetto trova la rete.

55’- ALISSON SVENTA IL 2-1! Altro intervento pazzesco del brasiliano questa volta su KANE liberato davanti alla porta da ALLI. Secondo miracolo della partita.

56’- ANCORA KANE! Azione in mischia, due tocchi fanno giungere il pallone sulla testa di KANE che gira da dentro l'area piccola e mette clamorosamente alto.

69’- ROBERTSON! IL VANTAGGIO DEL LIVERPOOL! Azione insistita dei Reds con SALAH che forse con un braccio devia verso la porta chiamando all'intervento Lloris. L'azione continua e ALEXANDER-ARNOLD ripropone al centro trovando ROBERTSON a due passi dalla porta bravo a girare in rete di testa.

74’- SON! LA PAREGGIA SUBUTO IL TOTTENHAM! Filtrante in profondità di WINKS che innesca SON davanti ad Alisson, il coreano sfrutta un errore in uscota del portiere e deposita in rete. 2-2

78’- ROSSO PER ROBERTSON! Arbitro che ha rivisto l'azione e ha cambiato la sua decisione. Reds in 10.

Kane a segno in Tottenham-Liverpool Credit Foto Getty Images

Il momento social

Il migliore

Harry KANE: i suoi movimenti in profondità sono il fattore chiave del match. Un gol e tanti assist in un pomeriggio in cui si è rivisto il miglior uragano.

