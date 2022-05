Premier League

L'allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira al centro di furenti polemiche in Inghilterra. L'ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter ha preso a calci un tifoso dell'Everton durante l'invasione di campo a Goodison Park dopo l'incredibile rimonta dei Toffees (da 0-2 a 3-2) che ha garantito la salvezza ai blu di Liverpool.

I fatti: al triplice fischio dell'arbitro Anthony Taylor, i tifosi di casa invadono il rettangolo verde per festeggiare al termine di una stagione costellata di sofferenze. A un sostenitore dell'Everton, però, sfugge la situazione di malo e - come si può notare dalle immagini - si presenta faccia a faccia a Vieira iniziando a insultarlo con tanto di dito medio in faccia e filmando la scena col cellulare. Dopo qualche secondo senza reagire, l'ex allenatore del Nizza perde la pazienza e inizia a prendere a calci il tifoso dell'Everton prima di essere placato, a fatica, da altre persone. Un episodio che continuerà a fare discutere oltremanica. Ora si attende la decisione del giudice sportivo per stabilire quali saranno le conseguenze di questo gesto.

