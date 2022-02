Lo United sbaglia qualunque cosa dalle parti di Foster e sbatte a Old Trafford contro la penultima in classifica. La formazione di Rangnick non va oltre lo 0-0 in casa contro il Watford: brutto stop nella corsa alla Champions League, considerato che Arsenal e Tottenham, in questo momento dietro in classifica, hanno partite da recuperare. E i rimpianti abbondano da quelle parti: lo United fallisce una quantità innumerevole di gol, a partire dal palo colpito da Cristiano Ronaldo in avvio: Rangnick ci prova in tutti i modi inserendo una squadra super offensiva nel finale, ma è domina la confusione. Hodgson porta a casa un punto prezioso, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga.

Il tabellino

Ad

MANCHESTER UNITED-WATFORD 0-0 (primo tempo 0-0)

Champions League Atletico-United 1-1, pagelle: Ronaldo non incide 23/02/2022 A 22:20

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Alex Telles (74' Shaw); Fred (62' Sancho), Matic (74' Rashford); Elanga, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick.

WATFORD (4-3-3): Foster; Ngakia (63' Kabasele), Cathcart, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Cleverley (80' Kucka); Sarr, King, Dennis (63' Sema). All. Hodgson.

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

5' PALO DI RONALDO - Cross dalla destra, il portoghese controlla spalle alla porta e calcia: legno pieno.

12' CHE OCCASIONE PER BRUNO FERNANDES - Azione perfetta dello United, conclusione a botta sicura e grande intervento di Foster! Ronaldo si infuria perché voleva il pallone per segnare a porta vuota.

15' ANNULLATO IL GOL DI RONALDO - Telles mette in mezzo un pallone basso, CR7 segna da pochi passi ma c'è offside di poco.

19' OCCASIONE PER BRUNO FERNANDES - Grande palla di Pogba per il taglio del portoghese, che colpisce al volo da pochi passi ma manda fuori.

27' ALTRA OCCASIONE PER BRUNO FERNANDES - Ronaldo salta il portiere ma è costretto ad allargarsi, palla morbida sul secondo palo: stacco di Fernandes fuori.

56' OCCASIONE PER ELANGA - Tacco spaziale di Pogba per il taglio del compagno, che però non trova la porta con il sinistro.

61' RONALDO MURATO - Bruno Fernandes va via sul fondo e mette in mezzo la palla bassa, CR7 arriva sul secondo palo con lo specchio vuoto ma colpisce Elanga.

Il momento social

Il migliore

SISSOKO - Gioca con grande intensità in mezzo al campo, proteggendo la difesa del Watford.

Il peggiore

RONALDO - Ingolfato. Fatica negli uno contro uno e sbaglia troppo sotto porta.

Allegri: "Con Lukaku o senza Lukaku è diverso, dovremo adattarci"

Champions League Atletico beffato da Elanga: lo United trova l'1-1 nel finale 23/02/2022 A 19:45