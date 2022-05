Un incontenibile Kevin de Bruyne decide, praticamente da solo il recupero della 33a giornata contro i Wolves. Al Molineux, il Manchester City s'impone 5-1 col belga autore di 4 reti e vicino al quinto con un clamoroso palo a fine match. Band di Bruno Lage sull'1-1 all'11' con Dendoncker, poi piallata dal fantasista ospite e dal gol sottomisura di Sterling. Guardiola si riporta così (a 89 punti) a +3 sul Liverpool, vittorioso 24 ore prima 2-1 a Birmingham contro l'Aston Villa.

Kevin de Bruyne. Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Calciomercato Guardiola: "Haaland al City? Avremo tempo di parlarne" IERI A 20:17

WOLVES-MANCHESTER CITY 1-5

Wolverhampton Wanderers (3-4-2-1): José Sá; Boly, Coady, Dendocker; Otto, João Moutinho (85' Cundle), Rúben Neves, Aït-Nouri; Chiquinho, Pedro Neto (72' Trincão); Raul Jiménez (73' Hwang). All.: Lage.

Manchester City (4-3-3): Ederson; João Cancelo, Fernandinho (77' Mahrez), Laporte (61' Aké), Zinchenko; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Foden (81' Grealish), Sterling, Bernardo Silva. All.: Guardiola.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Gol: 7', 16. 24' e 60' de Bruyne (M), 11' Dendoncker (W), 84' Sterling (M).

Assist: Bernardo Silva (M, 0-1), Pedro Neto (W, 1-1), Sterling (M, 1-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammonito: de Bruyne.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Rete meravigliosa: il belga la alza a sombrero per Bernerdo Silva, che gliela restituisce in verticale. La conclusione a tu per tu con José Sá termina quindi in fondo al sacco! E' 0-1!

11' - GOL DEI WOLVES CON DENDONCKER! Altra trasformazione belga: col City proiettato in avanti alla ricerca del raddoppio, scatta un contropiede travolgente dei padroni di casa con Pedro Neto abile a servire rapidamente lo stesso Dendoncker il quale, a rimorchio e di prima intenzione, batte Ederson: 1-1!

Leander Dendoncker Credit Foto Getty Images

16' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! José Sá esce male su Sterling lasciando la porta sguarnita per il belga, che ovviamente ne approfitta: 1-2!

Kevin De Bruyne Credit Foto Getty Images

24' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Letteralmente scatenato il belga, che parte dalla destra e scarica in porta un bolide mancino imparabile dal limite dell'area! Che giocatore: 1-3!

Kevin De Bruyne esulta con Phil Foden - Manchester City Credit Foto Getty Images

28' - RODRI DALLA DISTANZA! Altra cannonata, questa volta col destro: palla alta di poco!

48' - GOL DI STERLING ANNULLATO A TU PER TU CON JOSE SA! L'attaccante del City era scattato in posizione di offside.

60' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Serata pazzesca per il belga, che apre l'azione servendo Foden, che gliela restituisce a centro area. La palla viene toccata involontariamente da Jonny in caduta e per il fantasista degli Sky Blues, insaccare all'angolino è un gioco da ragazzi: 1-4!

67' - PALO CLAMOROSO DI FODEN! Azione in velocità del City e conclusione mancina rasoterra del numero 47 ospite sul montante a José Sá battuto!

84' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Questa volta non segna de Bruyne: tutto facile per il numero 7 degli ospiti, che segue l'azione in verticale tra Grealish e João Cancelo, conclusa dall'ex Inter e Juve. Praticamente sulla linea di porta, sulla deviazione in uscita di José Sá, arriva il tocco vincente di Sterling: 1-5!

89' - PALO PIENO DI DE BRUYNE, CHE SFIORA IL 5° GOL PERSONALE! Sinistro a giro, appena dentro l'area e montante che vibra ancora adesso...

90'+2 - BORDATA COL DESTRO DI JOÃO CANCELO! Palla che s'infrange sull'esterno della rete!

Il migliore

De Bruyne. Senza discussioni. Quattro gol e un palo su sinistro a giro all'89'. C'è altro da aggiungere?

Il peggiore

Coady. Il capitano dei Wolves si preoccupa un po' troppo delle sortite offensive: al centro della difesa, è un vero colabrodo.

Il momento social

Le altre partite della serata (Lukaku a segno)

Leeds- Chelsea (recupero 33a giornata) 0-3 [4' Mount (C), 55' Pulisic (C), 83' Lukaku (C)]

(recupero 33a giornata) 0-3 [4' Mount (C), 55' Pulisic (C), 83' Lukaku (C)] Leicester -Norwich (recupero 21a giornata) 3-0 [54' e 62' Vardy (L), 70' Maddison (L)]

-Norwich (recupero 21a giornata) 3-0 [54' e 62' Vardy (L), 70' Maddison (L)] Watford-Everton (recupero 30a giornata) 0-0

In attesa del derby del nord di Londra Tottenham-Arsenal (recupero della 22a giornata, in programma domani, giovedì 12 maggio, alle 20,45), il Chelsea rinsalda il terzo posto portandosi a 70 punti, a +4 dai Gunners. All'Elland Road di Leeds (terzultimo a quota 34) i Blues s'impongono 3-0: La partita si sblocca al 4': penetrazione di Reece James e palla a Mount, che - a rimorchio dal limite dell'area - infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Per la band di Tuchel, tutto diventa più facile per l'espulsione di Daniel James al 24'. Il raddoppio arriva al 55' con Pulisic, abile a infilare il pallone nell'angolino basso su colpo di tacco del solito Mount. Il tris lo firma, all'83', l'ex Inter Lukaku, abile a insaccare alle spalle di Meslier dopo due ottimi diribblig.

Christian Pulisic. Credit Foto Getty Images

E' un 3-0 anche quello del Leicester contro il già condannato Norwich, fanalino di coda: succede tutto nel secondo tempo con la doppietta di Vardy e gol di Maddison. Everton: punto prezioso in chiave salvezza a Vicarage Road con il pari a reti bianche contro il Watford. Certo, una vittoria per la formazione di Steven Gerrard contro la penultima forza del torneo (anch'essa già certa della retrocessione), sarebbe stato il top, ma in momenti di crisi si deve accettare un po' di tutto.

Guardiola: "Haaland al City? Avremo tempo di parlarne"

Champions League Il bug nella programmazione dell’ingegner Guardiola 05/05/2022 A 09:11