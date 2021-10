Il Newcastle cambia non solo la proprietà, ma anche l'allenatore. E' di oggi la notizia che Steve Bruce non è più l'allenatore dei Magpies: lascia dopo due anni qualche mese, dopo aver guidato il club bianconero a un 13° e a un 12° posto. "Il Newcastle United vorrebbe esprimere la sua gratitudine a Steve per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro".

Bruce: "Auguro a tutti buona fortuna"

Steve Bruce ha dichiarato: "Sono grato a tutti coloro che sono collegati al Newcastle United per l'opportunità di gestire questa squadra di calcio unica. Vorrei ringraziare la mia squadra di allenatori, i giocatori e lo staff di supporto, in particolare per tutto il loro duro lavoro. Ci sono stati alti e bassi, ma hanno dato tutto anche nei momenti difficili e dovrebbero essere orgogliosi dei loro sforzi. Questo è un club con un tifo incredibile e spero che i nuovi proprietari possano portarlo avanti dove tutti noi vogliamo che sia. Auguro a tutti buona fortuna per il resto di questa stagione e oltre".

Premier League CR7 acquista una nuova super car: Bugatti da 10 milioni di euro 14/10/2021 A 12:45

E ora? Conte nel mirino

"Il prossimo capo allenatore sarà annunciato a tempo debito", dicono dal club. Intanto Graeme Jones guiderà la squadra ad interim, a partire dalla trasferta di sabato a Crystal Palace. Ma tra i vari nomi per il possibile nuovo allenatore ovviamente c'è anche quello di Antonio Conte, già circolato nelle ultime settimane, e visto come profilo ideale per una squadra in rampa di lancio e ricca di denari come è il Newcastle in questo momento. Gli altri nomi sono quelli di Unay Emery e Steven Gerrard.

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Premier League Lukaku subito in gol: 2-0 del Chelsea sull’Arsenal 22/08/2021 A 15:20