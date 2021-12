Jorginho contro Jordan Pickford, Chelsea-Everton, Premier League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CHELSEA-EVERTON 1-1

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta (79' Chalobah), Thiago Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek (65' Barkley), Jorginho, Marcos Alonso (65' Saul Ñiguez); Ziyech, Mount; Pulisic. All.: Tuchel.

Everton (4-4-1-1): Pickford; Holgate, Branthwaite, Keane, Godfrey; Kenny, Doucouré, André Gomes (71' Gbamin), Gordon (91' Onyango); Iwobi; Simms (62' Dobbin). All.: Benitez.

Arbitro: Michael Oliver di Newcastle upon Tyne.

Gol: 70' Mount (C), 74' Brantwhaite (E).

Assist: James (C, 1-0), Gordon (E, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Holgate, Loftus-Cheek, Jorginho, André Gomes, Dobbin.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

6' - JAMES A TU PER TU CON PICKFORD! Pallone di poco fuori bersaglio su splendido filtrante di Jorginho.

8' - JAMES DENTRO PER MOUNT! Destro basso col pallone che sibila il palo più lontano: Chelsea ancora vicino al vantaggio!

11' - TACCO SOTTOPORTA DI PULISIC SU GRANDE ASSIST DALLA MANCINA DI ZIYECH! Pickford controlla la sfera in due tempi.

17' - JAMES SU PUNIZIONE! Destro che gira verso il sette: straordinaria respinta di Pickford!

36' - CHELSEA A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Filtrante in area di Rüdiger, velo di Marcos Alonso e conclusione da due passi di Mount: incredibile respinta coi piedi di Pickford!

51' - MOUNT! Destro a giro dal limite deviato: grandissima respinta di Pickford, ancora una volta presente!

61' - RÜDIGER! Colpo di testa da due passi su punizione dalla destra di James: palla a lato, ma che occasione sprecata dall'ex Roma!

70' - GOL DEL CHELSEA CON MOUNT! Dopo una palla persa a metà campo di Doucouré, bella palla sulla destra di James per Mason Mount, che prende la mira e, in diagonale, trafigge Pickford in uscita: 1-0!

74' - GOL DELL'EVERTON CON BRANTHWAITE! Conclusione vincente in spaccata su punizione a giro, dalla sinistra, di Gordon. Il 19enne ex Carlisle United trafigge Mendy con la sua prima rete in Premier League!

80' - PICKFORD! Che parata, in respinta, sul colpo di testa di Thiago Silva sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra!

Il migliore

Pickford. Per il giovane difensore 19enne Jarrad Branthwaite, una serata indimenticabile per il suo primo gol in Premier League in casa dei campioni d'Europa. E uesto anche grazie al suo portiere, che salva il risultato in numerose circostanze.

Il peggiore

Doucouré. Perde una palla sanguinosa nella metà campo avversaria che, al 70', dà origine alla ripartenza e al gol di Mount.

