Aurier racconta il dramma dell'uccisione del fratello: "Sono rimasto immobile per un giorno intero"

In un'intervista concessa a La Depeche, il difensore del Tottenham Serge Aurier rivela la sua reazione al dramma che ha colpito la sua famiglia. Il fratello Christopher è stato assassinato a Tolosa lunedì mattina. Aveva solo 26 anni e coltivava la passione del calcio, proprio come suo fratello.

Nella partita di mercoledì tra Tottenham e Newcastle, Serge Aurier ha dimostrato di essere un grande calciatore e un uomo di ferro. L’esterno del Tottenham ha deciso di indossare gli scarpini appena 48 ore dopo la notizia della morte di suo fratello. Christopher Aurier, 26 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola nello stomaco. Il fratello del calciatore ivoriano si trovava a Tolosa, fuori da un nightclub. E lunedì mattina, Serge Aurier si è accorto di un tweet che non avrebbe mai voluto visualizzare; la notizia della morte di suo fratello gli è arrivata di colpo, attraverso una foto casuale postata su un social pubblico.

Dopo aver appurato la morte del fratello, l’amara realizzazione ha avvelenato la giornata di Aurier e della sua famiglia. Il giocatore del Tottenham ha dovuto consegnare la tragica notizia a sua madre. Nemmeno una settimana dopo l’uccisione, Aurier ha raccontato il suo dramma a La Depeche, quotidiano locale.

Dopo aver intercettato il tweet, Aurier ha reagito così:

Ho subito chiesto se fosse assieme alla sua ragazza. Ma mi hanno detto che era rincasato per poi uscire. Ho dovuto avvisare in fretta mia madre e anticiparglielo. Sono rimasto a letto tutto il giorno senza muovermi. È stata una giornata difficile.

Anche Christopher era profondamente legato al gioco del pallone, giocava il Tolosa Rodéo, in 5.a divisione francese. Il 26enne è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Aurier ricostruisce anche le dinamiche dell’evento: “Ho incontrato uno degli amici che si trovava assieme a lui. Tutto per colpa di una ragazza. Stava parlando con una ex di vecchia data. Il suo nuovo fidanzato voleva che smettesse.”

Poi una concatenazione tragica di eventi si è concretizzata nel giro di pochi minuti: “Christopher non gli ha risposto. Lo ha ignorato. Il ragazzo è andato a comprare del cibo, poi è tornato e gli ha sparato”.

E di fronte a una perdita irreversibile, Aurier ha risposto solamente con la passione. Poco prima del match col Newcastle ha detto a Mourinho di voler giocare, e il tecnico portoghese lo ha schierato in campo. Nel dopopartita lo Special One ha speso solo buone parole per lo spirito di sacrificio dimostrato da Aurier. Un sacrificio che nessuno gli aveva richiesto, ma che si è sentito in vena di affrontare in onore del fratello scomparso. Il lutto è ancora fresco e dovranno passare mesi, se non anni, affinchè Aurier possa visualizzare il quadro completo di quello che è successo. Ma l’intervista per La Depeche ci mostra un uomo sulla giusta strada, privo di rancore.

Un aspetto positivo è che [l’assassino] non ha opposto resistenza. È stato onesto da parte sua, ha deciso di costituirsi. Al giorno d’oggi dobbiamo stare più sereni. Non provo alcun sentimento di odio o vendetta. Il mio lavoro richiede calma. E io sono calmo. E ho fede nella giustizia. Sono in lutto, sono affranto. Continuerò a piangere la morte di mio fratello.

