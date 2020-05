Balotelli per Aguero, il Manchester City di Mancini è Campione d'Inghilterra: accadeva 8 anni fa

Aguero clinched the title in dramatic fashion 2012

La Premier League 2011-2012 si decise all’ultima giornata. Il Manchester City, allenato da Roberto Mancini, superò in casa 3-2 il QPR con rimonta thrilling assicurandosi il titolo dopo 44 anni di digiuno.

Se Nick Hornby fosse un tifoso del Manchester City, quella sera avrebbe trovato l'ispirazione giusta per scrivere un altro libro come "Febbre a 90". Perché gli uomini di Roberto Mancini vinsero la prima Premier League dopo 44 anni al termine di 90' semplicemente folli.

E grazie a una rimonta tra 92' e 94' con il QPR, che sino a quel momento conduceva per 2-1 all'Ethiad Stadium. Un risultato che avrebbe premiato il Manchester United. Se non fosse che prima Edin Dzeko e poi Sergio Aguero (su assist di Mario Balotelli) ribaltarono il tutto, scrivendo una pagina storica nel meraviglioso libro del campionato inglese. Otto anni fa successe l'imponderabile in Premier League...

