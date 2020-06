BlackLivesMatter, in Premier League tutti in ginocchio prima di Aston Villa-Sheffield United

Riparte la Premier League con Aston Villa-Sheffield United, ma prima del fischio d'inizio gesto simbolico di tutti i 22 in campo, arbitro compreso: #BLM, Black Lives Matter, il calcio inglese contro il razzismo.

In Inghilterra si è ripreso a giocare, ma le tematiche di questi giorni tengono sempre banco. Dal ricordo per le vittime del COVID-19, agli omaggi al servizio sanitario inglese. Senza dimenticare naturalmente il tema del razzismo. Ed è così che al momento del fischio d'inizio tutti i giocatori in campo - arbitri compresi - si sono inginocchiati per ricordare gli eventi negli Stati Uniti che hanno smosso tante coscienze nel mondo.

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 3 ORE

Aston Villa-Sheffield, black lives matter Credit Foto Getty Images

Premier League 🧠 Eurosport Superquiz: la Premier riparte, quante ne sai sul campionato inglese? DA 4 ORE