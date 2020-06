Neal Maupay of Brighton and Hove Albion scores his team's second goal past Emiliano Martinez of Arsenal

Seconda sconfitta consecutiva per i Gunners, dopo il rientro post lockdown. Dopo il ko di Manchester contro il City, arriva quello in extremis al cospetto del Brighton, dall'altro capo dell'inghilterra. Successivamente a un primo tempo con tante occasioni ma a reti bianche, l'Arsenal trova il vantaggio al 68' con uno splendido sinistro a giro di Pépé. Poi, però, la luce si spegne di nuovo: al 75' arriva il pareggio in mischia di Dunk e, al 95', il gol al fotofinish di Maupay. Europa sempre più lontana per i Gunners, che perdono - per infortunio al ginocchio destro - il portiere Bernd Leno, uscito al 41' dopo un contrasto col goleador francese. Seagulls che, invece, agganciano quota 30 ed escono dalla crisi dopo 9 partite senza vittorie.

Bernd Leno of Arsenal shouts towards Neal Maupay of Brighton and Hove Albion as he is stretched off injured during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC at American Express Community Stadium on June 20, 2020 in Brighton, E Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BRIGHTON-ARSENAL 2-1

Brighton and Hove Albion (4-2-3-1): Ryan; Schelotto (71' Montoya), Webster, Dunk, Burn; Pröpper, Bissouma (94' Mac Allister); Mooy (46' March), Groß (71' Connolly), Trossard (87' Stephens); Maupay. All.: Potter.

Arsenal (4-4-2): Leno (41' Martinez); Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac; Pépé (87' Nelson), Ceballos (87' Willock), Guendouzi, Saka (87' Tierney); Lacazette (78' Nketiah), Aubameyang. All.: Arteta.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Gol: 68' Pépé (A), 75' Dunk (B), 95' Maupay (B).

Assist: Saka (A, 0-1), Connolly (B, 2-1).

Note - Recupero: 5+6. Ammoniti: Burn, Mooy, Lacazette.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

6' - AUBAMEYANG PROVA DALLA DISTANZA! Il sinistro si alza e manca il bersaglio grosso: la prima occasione del match, però, è per l'Arsenal.

9' - TRAVERSA DELL'ARSENAL CON SAKA! Lampo del laterale sinistro, che prende metri, si accentra e, da una ventina di metri, libera un destro potentissimo col pallone a stamparsi sul legno più alto.

Bukayo Saka of Arsenal shoots during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC at American Express Community Stadium on June 20, 2020 in Brighton, England. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pa Credit Foto Getty Images

31' - TUFFO DI TESTA DI LACAZETTE! Grandissimo riflesso di Ryan, che respinge la conclusione ravvicinata del francese su cross dalla sinistra del solito Saka.

37' - INFORTUNIO PER LENO, COSTRETTO A DARE FORFAIT! Il portiere dell'Arsenal è particolarmente dolorante dopo uno scontro di gioco con Maupay. L'estremo difensore tedesco ha messo male la gamba nel cadere a terra, forse leggermente sbilanciato dall'attaccante francese, dopo la presa alta: sembra che il ginocchio destro abbia ceduto. Al suo posto, al 41', dentro Emiliano Martinez.

Arsenal's German goalkeeper Bernd Leno is treated by medical staff during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Arsenal at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on June 20, 2020 Credit Foto Getty Images

42' - SINISTRO DALLA DISTANZA DI MOOY SU CORNER DI GROẞ! Palla diretta all'angolino bassa: Martinez si accartoccia e blocca la sfera.

45'+4 - GRANDE INTERVENTO DI WEBSTER, che con la punta del piede toglie la sfera dal tiro ravvicinato di Aubameyang, al termine di una triangolazione "di fino" con Lacazette.

53' - GOL ANNULLATO ALL'ARSENAL CON AUBAMEYANG! Lacazette fa scattare sul filo del fuorigioco l'ex Borussia Dortmund, che, a tu per tu con Ryan, insacca facilmente. La bandierina dell'offside è alzata ma Atkinson non si fida e si rivolge al VAR, che conferma i sospetti dell'assistente.

68' - GOL DELL'ARSENAL CON PEPE! Sinistro a giro fantastico - su suggerimento di Saka - con palla a fil di palo, imparabile per Ryan: Gunners in vantaggio!

Arsenal's French-born Ivorian midfielder Nicolas Pepe ( C ) celebrates scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Arsenal at the American Express Community Stadium in Brighton, south Credit Foto Getty Images

75' - GOL DEL BRIGHTON CON DUNK! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, March la mette in area piccola dove Maupay prova il tacco; si accende quindi una mischia furibonda in cui Dunk riesce a spingere la sfera oltre la linea. Tutto da rifare per l'Arsenal!

Lewis Dunk of Brighton and Hove Albion scores his team's first goal during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC at American Express Community Stadium on June 20, 2020 in Brighton, England. Football Stadiums around Europe Credit Foto Getty Images

80' - AUBAMEYANG DA LONTANO! Traiettoria centrale e risposta non proprio ortodossa di Ryan, tradito dal sole in faccia.

85' - PRÖPPER PER IL BRIGHTON! Girata mancina su suggerimento di March, che quasi sorprende Martinez, abile a smanacciare.

95' - GOL DEL BRIGHTON CON MAUPAY! Assist vincente di Connolly per il francese, che in corsa, a tu per tu con Martinez, non sbaglia: incredibile epilogo all'Amex Stadium!

Neal Maupay of Brighton and Hove Albion scores his team's second goal past Emiliano Martinez of Arsenal Credit Foto Getty Images

Il migliore

Dunk. Da bravo capitano, il centravo difensivo suona la carica ai Seagulls e trova, in mischia, il gol del momentaneo 1-1. Gol certamente poco raffinato ma quanto mai prezioso per attuare la rimonta e uscire dalla crisi.

Lewis Dunk scored Brighton's equaliser against Arsenal Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Mooy. L'australiano appare nervoso e senza idee costruttive in fase nevralgica. Ammonito, viene sostituito a metà campo da Solly March.

Il momento social

Punteggio identico alla gara di andata all'Emirates Stadium, con identico mattatore: Neal Maupay.

Le altre partite di giornata

WATFORD-LEICESTER CITY 1-1

Gol: 90' Chilwell (L), 93' Dawson (W)

Lunch-match al Vicarage Road deciso negli istanti finali: al 90', Foxes in vantaggio grazie a Chilwell, che entra in area in velocità e - con un mancino potentissimo - trova il palo interno e la rete che sblocca la partita. Senza tuttavia chiuderla: al 93', infatti, spettacolare sforbiciata in mischia da parte di Dawson, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Finisce 1-1: Leicester sempre terzo in solitaria a 54 punti, Hornets a quota 28, nel limbo della zona retrocessione.

UNE 20: Craig Dawson of Watford celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Watford FC and Leicester City at Vicarage Road on June 20, 2020 in Watford, England. Football Stadiums around Europe remain empty due to Credit Foto Getty Images

