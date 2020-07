Tutto facile per gli uomini di Pep Guardiola, che dominano dal primo minuto e conquistano 3 punti mai in discussione all’Amex Stadium: secondo posto in classifica ancora più blindato.

Dominio totale del Manchester City sul campo del Brighton: gli uomini di Guardiola controllano dal primo minuto, si divertono e rifilano 5 gol (oltre a un palo e una traversa) ai padroni di casa, totalmente incapaci di reggere l'urto dei Citizens. L'uomo copertina della vittoria degli ospiti è Sterling, che realizza una tripletta e si porta a casa il pallone. Gli uomini di Guardiola, in attesa dell'esito del verdetto del Tas di Losanna di lunedì per l'esclusione dalle coppe europee, blindano il secondo posto in Premier League con una straripante prova di forza. Il Brighton deve ancora ottenere qualche punto per essere tranquillo della salvezza, anche se la classifica (+8 sul Bournemouth terz'ultimo) non è al momento preoccupante.

Il tabellino

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 0-5 (primo tempo 0-2)

BRIGHTON (4-2-3-1): Ryan; Montoya (dal 59' Lamptey), Webster, Dunk, Bernardo; Bissouma, Pröpper (dal 59' Stephens); Groß (dal 78' Burn), Mooy, Trossard (dal 69' Jahanbakhsh); Connolly (dal 59' Maupay). All. Potter.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Mendy (dal 56' Zinchenko), Laporte, Garcia (dal 72' Stones); Rodrigo (dal 72' Fernandinho), De Bruyne (dal 56' David Silva), Bernardo; Mahrez, Sterling, Jesus (dal 56' Foden). All. Guardiola.

Gol: 21' Sterling (M), 44' Gabriel Jesus (M), 53' Sterling (M), 56' Bernardo Silva (M), 81' Sterling (M).

Assist: 1-0 Gabriel Jesus (M), 2-0 Rodri (M), 3-0 Mahrez (M).

Ammoniti: Bissouma (B).

La cronaca in 8 momenti chiave

17’ GARCIA A UN PASSO DAL VANTAGGIO - Che occasione da calcio d'angolo! Esce male Ryan, il difensore del City si trova il pallone addosso e da pochi passi non trova la porta con il sinistro al volo! Prima grande occasione del match.

21’ STERLING SBLOCCA IL MATCH - Sponda di testa di Gabriel Jesus, grande conclusione da fuori area di destro: pallone nell'angolino, nulla da fare per Ryan.

36’ TRAVERSA DI GABRIEL JESUS - De Bruyne recupera palla vicino all'area di rigore e serve il brasiliano: destro da pochi passi deviato, traversa piena.

37’ MAHREZ SFIORA IL RADDOPPIO - Tantissime ora le occasioni per il City. Gabriel Jesus vince un contrasto al limite dell'area, salta un avversario e apre per l'ex Leicester, che cerca il secondo palo con il piatto mancino: pallone che sfiora il palo.

44’ RADDOPPIO DI GABRIEL JESUS - Calcio d'angolo dalla destra, Rodri sale in cielo e spizza di testa: il brasiliano parte in posizione regolare e deve solo spingere in rete da pochi passi.

51’ PALO DI DE BRUYNE - Splendida punizione che lascia di sasso Ryan: legno pieno, City a un passo dal chiudere il match.

53’ DOPPIETTA DI STERLING - De Bruyne apre per Mahrez, che mette un preciso pallone a giro in area di rigore: stacco indisturbato, doppietta personale.

56’ POKER DI BERNARDO SILVA - Sinistro dal limte dell'area da parte del portoghese, Ryan respinge non benissimo. Gabriel Jesus si avventa sul pallone e non riesce a colpire, arriva a rimorchio lo stesso Bernardo Silva che non può sbagliare.

81' TRIPLETTA DI STERLING - Gol da non credere... Sterling prova un pallonetto su Webster, che colpisce di testa. L'attaccante del City cadendo colpisce involontariamente il pallone di testa e insacca... Incredibile.

Il migliore

Raheem STERLING - Vero, il terzo gol è tutt'altro che voluto. Ma una tripletta bisogna essere in grado comunque di farla: terza stagionale. Il primo gol è una chicca, il raddoppio è da attaccante vero. Giocatore totale.

Il peggiore

BERNARDO - Stiamo parlando del difensore del Brighton, ovviamente, e non del giocatore del City. Serata complicata, e c'è da anche da capirlo contro questo City. Ma compie alcuni errori gravi che spianano la stada agli avversari. Come se ce ne fosse bisogno...

