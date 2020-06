Premier League: due giocatori positivi al Coronavirus a tre giorni dal via, uno è del Norwich

Dal nostro partner OAsport.it

A tre giorni dalla ripartenza della Premier League di calcio, nel massimo campionato inglese si registrano altri due casi positivi al coronavirus, dei quali, secondo quanto scrive Rai News, uno sarebbe da ascrivere al Norwich. Infatti questo caso è stato confermato dallo stesso club britannico con una nota stampa.

Questo un estratto del comunicato del Norwich: "In linea con i protocolli della Premier League, il giocatore si autoisolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento. Il giocatore deve essere negativo ai test prima di poter riprendere l’allenamento".

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match IERI A 16:00

In Inghilterra il massimo campionato scatterà mercoledì 17 con i recuperi del 28° turno, mentre a partire da venerdì 19 scenderanno in campo tutte le squadre, impegnate nella 30ma giornata. Continuano intanto i test su calciatori e dipendenti dei club, che vanno ripetuti due volte a settimana.

Play Icon WATCH Giro d'Italia, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, F1: il Coronavirus sospende lo sport ovunque 00:01:30

Premier League Il cuore d'oro di Marcus Rashford: 3 milioni di pasti a persone disagiate IERI A 12:34