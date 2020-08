Secondo il tabloid Daily Mirror, il club dello sceicco Mansour è disposto a fare follie per convincere i blaugrana a cedere l'argentino in questa sessione di mercato. La presenza di Guardiola in panchina renderebbe i 'Citizens' la meta prediletta di Leo se decidesse di lasciare la Catalogna.

Il fallimento del Barcellona e l'ennesima uscita prematura dalla Champions League del Manchester City hanno riacceso un vecchio rumor di mercato: Lionel Messi alla corte di Guardiola. Secondo il tabloid britannico Daily Mirror, il club dello sceicco Mansour sarebbe pronto a fare follie per convincere i blaugrana a cedere il proprio asso già in questa sessione di mercato e lo stesso Leo avrebbe messo il City in cima alla propria lista in caso dovesse davvero decidere di dire addio alla Catalogna. Quindi, non solo l'Inter di Suning tra le pretendenti a Messi, al netto delle notizie sullo sbarco di Milano del padre Jorge e dello stesso Leo con l'acquisto di immobili nel centro della città.

Come noto la 'Pulce' può liberarsi a parametro zero nell'estate 2021 grazie ad una particolare clausola inserita nel suo contratto, ma il City lo vorrebbe subito. Ovviamente non può pagare la clausola rescissoria, che supera i 700 milioni di euro, ma potrebbe sedersi ad un tavolo col Barcellona e trovare un accordo, anche perchè il club di Bartomeu è nel pieno di una tempesta, ha bisogno di rifondare e soprattutto deve cedere alcuni pezzi pregiati per rimpolpare le casse della polisportiva.

Per ora si tratta di "fantamercato" ma il Manchester City ha le risorse economiche e il fattore Pep Guardiola per convincere Messi e il Barcellona a fare questo passo.

