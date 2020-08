Il Manchester United ha pronta l'offerta per Sancho: 100 milioni al Borussia Dortmund. Il termine massimo è però il 10 agosto. Trattativa in fase avanzata.

Il Manchester United fa sul serio per Jadon Sancho. Da tempo nel mirino della società, i Red Devils sono segnalati in ‘trattativa avanzata’ per provare a riportare in Premier League uno dei più cristallini talenti del calcio inglese. Il Borussia Dortmund è infatti sceso rispetto alle pretese iniziali di 120 milioni; e pare disposto ad accettare i 100 che lo United avrebbe messo sul piatto.

Una trattativa che ha però una data di scadenza: il club tedesco vuole chiudere prima del 10 agosto, per permettersi di conseguenza di tutelarsi in vista della nuova stagione e trovare un’alternativa oppure appunto proseguire col giocatore (nel caso tutto dovesse naufragare).

Filtra però ottimismo dalla stampa inglese. Sancho è stato protagonista quest’anno di una stagione da applausi, con 17 gol e 16 assist. Il giovane talento inglese aveva lasciato proprio Manchester, nel 2017, sponda City, per accasarsi al Borussia Dortmund dove il suo talento trovando continuità e fiducia è effettivamente esploso.

Dovesse concretizzarsi il passaggio al Manchester United, Sancho diventerebbe il giocatore inglese più pagato della storia, superando il primato toccato proprio dal ManU nell’acquisto del difensore centrale Harry Maguire. Sancho, classe 2000, è già stato campione del mondo con la nazionale inglese U17 e ha già 11 presenze in nazionale maggiore (con esordio nel 2018). Nato a Londra e cresciuto calcisticamente nel Watford, a 14 anni è passato al Manchester City dove non ha mai però esordito in prima squadra. Dovesse tornare a Manchester, lo farebbe dunque con la maglietta dei rivali dello United andando così ad arricchire una squadra – quella di Solskjaer – già piena di giovani e interessantissimi prospetti britannici (Rashford e Greenwood su tutti).

