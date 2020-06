Caos a Liverpool: a rischio le prossime partite ad Anfield per evitare assembramenti di tifosi

General view during a friendly match between Liverpool and Blackburn Rovers at Anfield on June 11, 2020 in Liverpool, England.

Per evitare nuovi assembramenti all'esterno dello stadio, le prossime partite casalinghe del Liverpool potrebbero disputarsi in un'altra sede dopo le due notti di festeggiamenti per il titolo con folla riversatasi per le strade: nonostante il calo dei nuovi casi, l'epidemia di Covid-19 fa segnare ancora numeri alti in Inghilterra.

I festeggiamenti per un titolo che mancava da trent'anni hanno spinto migliaia di tifosi del Liverpool a riversarsi per le strade a festeggiare nonostante l'epidemia di coronavirus in Gran Bretagna faccia registrare ancora quasi 1.000 nuovi casi al giorno. Il comportamento dei fan dei Reds è stato duramente criticato sia dal club che dalle autorità cittadine, e, se la situazione non dovesse cambiare, sarebbero a rischio le prossime partite interne ad Anfield.

Questa decisione, così drastica e dolorosissima non soltanto per la città ma anche per il tentativo di ripresa del calcio a livello internazionale, potrebbe essere presa per evitare la nascita di nuovi assembramenti all'esterno dello stadio durante le partite del Liverpool, con i tifosi spinti dall'entusiasmo per essere vicini alla propria squadra campione d'Inghilterra. I Reds hanno ancora tre gare casalinghe in calendario: domenica contro l'Aston Villa, poi arriveranno Burnley e Chelsea in occasione della penultima giornata di campionato.

La società ha già annunciato che, quando sarà possibile, verrà organizzata una parata nel rispetto delle norme di sicurezza per permettere comunque a tutti i fan di gioire per un momento atteso dall'ormai lontano 1990.

