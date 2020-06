A Stamford Bridge la squadra di Lampard conquista 3 punti pesanti in ottica Champions dopo una partita condotta con intelligenza. Pulisic sblocca il risultato al 36', poi De Bruyne firma il pari al 55' con una magia su punizione. A un quarto d'ora dal termine la svolta: espulso Fernandinho e rigore decisivo di Willian.

Il Chelsea batte 2-1 il Manchester City a Stamford Bridge e consegna matematicamente il titolo al Liverpool, campione d'Inghilterra dopo 30 anni di attesa. Partita molto vivace a Londra. La vince la squadra di Lampard, più concreta negli ultimi venti metri e brava ad approfittare dei blackout difensivi della squadra di Guardiola. A segno Pulisic, De Bruyne (gran gol dell'ex con una punizione sotto l'incrocio) e Willian su rigore. Grazie a questo successo il Chelsea consolida il quarto posto in Premier League riportandosi a +5 su Manchester United e Wolverhampton.

Il tabellino

Premier League Il Liverpool diventa Campione d'Inghilterra se... DA 6 ORE

CHELSEA-MANCHESTER CITY 2-1

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso; Barkley (73' Kovacic), Kanté, Mount (91' Pedro); Willian, Giroud (62' Abraham), Pulisic (91' Gilmour). All.: Lampard.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte (74' Otamendi), Fernandinho, Mendy (59' Zinchenko); Gundogan, Rodri (58' David Silva), De Bruyne; Mahrez, Sterling, Bernardo Silva (58' Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

ARBITRO: Stuart Attwell.

GOL: 36' Pulisic (C), 55' De Bruyne (M), 78' rig. Willian (C).

AMMONITI: Marco Alonso (C), De Bruyne (M).

ESPULSO: Fernandinho (C) al 77'.

NOTE - Recupero 2'+6'.

Christian Pulisic Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

18' GRANDE PARATA DI KEPA! Girata di testa di Fernandinho da due passi sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti calciata da Mahrez: il portiere del Chelsea vola e alza in calcio d'angolo.

33' EDERSON SALVA IL CITY! Corner di Willian e incornata di Christensen, Ederson si fa trovare pronto e respinge con i pugni in tuffo.

36' GOOOOOOL DEL CHELSEA! 1-0! PULISIC! Contropiede clamoroso di Pulisic, complice un incredibile pasticcio di Mendy e Gundogan a metà campo sugli sviluppi di un corner del City. Il classe '98 si invola verso Ederson e lo trafigge con uno splendido destro a giro rasoterra che si insacca nell'angolino basso.

55' GOOOOOL DEL CITY! 1-1! DE BRUYNE! Straordinario calcio di punizione del belga: traiettoria perfetta che si insacca sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per Kepa che forse parte leggermente in ritardo.

57' PALO DI STERLING! Contropiede letale del City, Sterling si presenta a tu per tu con Kepa, lo supera con un tocco sotto ma manda il pallone sul palo.

71' COLOSSALE PALLA GOL PER IL CHELSEA! Pulisic brucia in velocità Fernandinho, evita Ederson in uscita e colpisce di destro a porta vuota. Straordinario il recupero in scivolata di Walker che riesce a respingere il pallone prima che superi la linea.

77' RIGORE PER IL CHELSEA ED ESPULSO FERNANDINHO! Abraham colpisce da due passi col destro e Kepa respinge, poi arriva Pulisic, c'è una carambola di nuovo con Abraham e Fernandinho respinge il pallone sulla linea con la mano. L'arbitro non se ne accorge ma c'è il VAR: penalty per i Blues e rosso inevitabile per il difensore del City.

78' GOOOOOL DEL CHELSEA! 2-1! WILLIAN! Impeccabile la trasformazione del brasiliano. Blues avanti di un gol e con un uomo in più.

Play Icon WATCH Guardiola conferma: "Sané lascerà il City a fine stagione". Sarà Bayern? 00:00:39

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA UN GIORNO