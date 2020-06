Coming out dell'ex calciatore: "Prima non avrei potuto dirlo, dovevo scegliere tra me e lo sport"

Si chiama Thomas Beattie e ha deciso di parlare della propria omosessualità soltanto dopo aver chiuso la carriera, ritenendo che prima, da calciatore in attività, fosse impossibile.

Si chiama Thomas Beattie, è un ex calciatore inglese cresciuto nelle giovanili dell'Hull City e con una carriera passata tra Stati Uniti, Canada e Singapore e, come riporta il Corriere dello Sport, è il quarto calciatore nella storia che rivela il proprio orientamento omosessuale dopo Justin Fashanu, Thomas Hitzlsperger e Robbie Rogers.

In un'intervista rilasciata a ESPN racconta come, in passato, abbia dovuto scegliere se privilegiare la propria persona oppure il suo sport, che è anche il suo lavoro.

Non ho mai pensato di dichiararmi mentre giocavo. Ho letteralmente sentito che dovevo sacrificare una delle due cose: chi sono o lo sport che ho sempre amato

Il coming out è arrivato in maniera molto tardiva e dopo un lungo processo di autoconsapevolezza:

Ho usato il calcio come via di fuga e, in molti modi, mi ha salvato, fino a quando non ho raggiunto una certa maturità personale. È un nuovo processo che richiederà tempo. Come atleta, nessuno ti aiuta a parlare di qualcosa del genere, ecco perché ho voluto condividere la mia storia

I primi a sapere, ovviamente, sono stati familiari e amici, e soltanto tre mesi fa, con sensazioni molto forti.

La società impone che la mascolinità sia legata alla sessualità, quindi essere un atleta che praticava uno sport fisico mi ha fatto sentire come se ci fosse una contraddizione

A supporto dell'intervista arriva anche il post liberatorio su Instagram:

E' il momento di condividere qualcosa di molto personale per me. E' più facile stare seduti in silenzio, ma la vera sfida è parlarne e per me è tempo di vivere la mia verità sperando che possa influire su un cambiamento in qualche modo. Sono un fratello, figlio, amico e sono gay. Mi ci è voluto molto tempo per accettare chi sono e spero che questo sia un po' più semplice per le future generazioni. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto attraverso questo processo e nel viaggio che sta per iniziare, vi apprezzo. Grazie ESPN per averne parlato apertamente.

