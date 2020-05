In un'intervista a El Chiringuito, ripresa dalla BBC, Sergio Agüero si è mostrato perplesso riguardo la possibile ripartenza della Premier League. Il Coronavirus è un problema troppo grande e complesso per consentire la ripresa.

Dopo la conclusione congelata della Ligue 1 e il primo terremoto causato dalla sospensione prolungata dello sport francese, i campionati di calcio accelerano i tempi: si vuole arrivare a una soluzione meno velenosa possibile per lasciarsi l’incubo del Coronavirus alle spalle. Anche se per molti, la crisi sportiva è appena cominciata. Alle voci scettiche rispetto una possibile ripartenza, si è aggiunta quella di Sergio Agüero, 31enne attaccante del Manchester City. Fiutando il clima di incertezze attorno alle pricnipali leghe calcistiche, il Kun dichiara a El Chiringuito:

La maggior parte dei calciatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia. E se qualcuno si ammalerà diremo, ‘che cosa sta succedendo qui?’

Si tratta di un segnale forte, che lascia trasparire una volontà (o meglio, non-volontà) comune. E se i giocatori fossero l’unico partito unito e coeso in questa situazione d'emergenza? Nelle prossime ore è attesa una conferenza video tra i vertici dei club di Premier, per decidere sul da farsi. Secondo un’indiscrezione del Corriere, oggi potrebbe arrivare la comunicazione di una ripresa degli allenamenti prevista per il 4 maggio e un ritorno in campo per il 9 giugno.

L’attaccante argentino lancia un monito alle federazioni. Le specificità del contagio non permetterebbero una ripresa delle competizioni in tutta sicurezza.

Sono chiuso in casa con la mia compagna. Ci sono persone che hanno il coronavirus e non hanno sintomi ma possono trasmetterlo. Io stesso potrei averlo e non lo so nemmeno. Quando si tornerà al lavoro i giocatori saranno nervosi e super attenti. La speranza è che si trovi presto un vaccino e che tutto questo finisca.

