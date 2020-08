Coronavirus, cartellino rosso per chi tossisce volontariamente

Referee Ali Palabiyik give a red card to Hasan Ali Kaldirim of Fenerbahce SK during the Turkish Spor Toto Super Lig football match between Fenerbahce AS and Galatasaray AS at the Sukru Saracoglu Stadium on April 14, 2019 in Istanbul, Turkey

In Inghilterra il provvedimento è ufficiale e entrerà in vigore dalla prossima stagione: colpito "chi tossisce in faccia a un avversario o a un ufficiale di gara", come riporta il Corriere della Sera.

Vietato tossire deliberatamente. Pena: l’espulsione. C'era già stata una novità di recente, in materia di sputi, perché il calcio si adegua al tempo del coronavirus, che ha quasi raggiunto i 18 milioni di contagi nel mondo. Nuove regole dunque in Premier League (e anche negli altri campionati inglesi) in vista della prossima stagione, come riporta il Corriere della Sera. La Football Association – seguendo le direttive dell’IFAB (International Football Association Board) – ha stabilito che saranno da prendere provvedimenti quando l’arbitro è certo che un giocatore, volontariamente e da distanza ravvicinata, "tossisce in faccia a un avversario o a un ufficiale di gara". La nuova sanzione rientrerà nella categoria di "uso di linguaggio e/o gesti offensivi".

Sempre stando a quanto deciso dalla Federazione inglese "se il gesto non sarà abbastanza grave da meritare un espulsione, dovrà essere estratto il cartellino giallo per l’ammonizione del calciatore, autore di un comportamento antisportivo e che mostra una mancanza di rispetto per il gioco". Così l'IFAB: "Se il colpo di tosse è chiaramente accidentale, l’arbitro non prenderà alcun provvedimento. Così come nel caso accada in situazioni di grande distanziamento tra i giocatori. Viceversa il comportamento del giocatore dovrà essere considerato antisportivo". Insomma, ecco servito un altro caso per mettere in difficoltà gli arbitri, già alle prese con molti aspetti intricati del regolamento (su tutti i famosi falli di mano).

Dall’IFAB è arrivato il via libera a mantenere le cinque sostituzioni anche per le competizioni della stagione 2020-21, anche se "la decisione sull’opportunità di applicare questo emendamento temporaneo rimane a discrezione di ciascun organizzatore della competizione".

