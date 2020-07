Tammy Abraham of Chelsea celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the Premier League match between Crystal Palace and Chelsea FC at Selhurst Park on July 07, 2020 in London, England. Football Stadiums around Europe remain empt

La squadra di Lampard supera momentaneamente al terzo posto il Leicester grazie alle reti di Giroud, Pulisic e Abraham. Le Eagles accorciano per due volte, prima con Zaha e poi con Benteke, e a recupero inoltrato vanno a un passo dal pareggio: clamoroso palo di Dann.

Vittoria doveva essere, vittoria è. Il Chelsea sfrutta nel migliore dei modi il turno favorevole e, almeno momentaneamente, supera in classifica il Leicester portandosi da solo al terzo posto. In attesa dell'impegno, per nulla semplice, delle Foxes in casa dell'Arsenal. Il 3-2 nel derby londinese contro il Crystal Palace è soffertissimo, addirittura drammatico, ma oltremodo prezioso, perché consente ai Blues di fare un ulteriore passettino in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Gara che pare in ghiaccio nel primo tempo, poi torna in discussione con un gran gol di Zaha, quindi sembra nuovamente diretta sui binari del Chelsea, prima di riaprirsi a sorpresa e offrire un finale vietato a chi ha qualche problema cardiaco. Con tanto di palo pieno colpito da Dann al minuto 95. Onore al Crystal Palace, che è praticamente salvo e in vacanza da tempo ma se la gioca fino all'ultimo, pur rimediando la quarta sconfitta di fila. Ma i 3 punti, fondamentali, vanno al Chelsea.

Il tabellino

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Dann, Cahill (9' Sakho), van Aanholt; Kouyaté, Milivojevic (89' Meyer), McArthur (81' McCarthy); Zaha, Benteke, Ayew (81' Townsend). All. Hodgson

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Mount, Gilmour (80' Jorginho), Barkley (65' Loftus-Cheek); Willian, Giroud (65' Abraham), Pulisic. All. Lampard

Arbitro: David Coote

Gol: 6' Giroud (Ch), 27' Pulisic (Ch), 34' Zaha (CP), 71' Abraham (Ch), 73' Benteke (CP)

Assist: Willian (Ch, 0-1), Willian (Ch, 0-2), Loftus-Cheek (Ch, 1-3), van Aanholt (CP, 2-3)

Ammoniti: Milivojevic

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – GOL DEL CHELSEA. Cahill cade vittima di un problema muscolare e lascia via libera a Willian, che entra in area e tocca per Giroud: deviazione vincente da un passo e Chelsea in vantaggio. Il centrale di casa, ex dell'incontro, sarà poi costretto al cambio.

Olivier Giroud of Chelsea scores his team's first goal

27' – GOL DEL CHELSEA. Willian tocca in area per Pulisic, che si porta la palla sul sinistro e scarica in rete sul primo palo, sorprendendo Guaita. Raddoppio dei Blues.

32' – Pulisic ricambia il favore a Willian, che apre di prima intenzione sul primo palo: splendida deviazione in angolo di Guaita, che evita il tris.

34' – GOL DEL CRYSTAL PALACE. Destro portentoso di Zaha dai 20-25 metri e palla che si infila sotto la traversa di Kepa, parecchio sorpreso. 1-2 e gara riaperta.

54' – Occasionissima per il Chelsea: bel cross di James per Giroud, che da pochi passi incorna sopra la traversa.

71' – GOL DEL CHELSEA. Abraham, entrato da pochi minuti, riceve in area un magnifico assist di Loftus-Cheek e incrocia di precisione alle spalle di Guaita. 1-3.

73' – GOL DEL CRYSTAL PALACE. Van Aanholt trova clamorosamente spazio in area e tocca per Benteke, che da un metro non deve far altro che appoggiare il pallone nella porta vuota. 2-3.

Christian Benteke of Crystal Palace scores his team's second goal

86' – Il solito Willian appoggia al limite per Mount, che piazza col sinistro: gran deviazione in angolo con la punta delle dita di Guaita, che tiene il Palace in partita.

95' – Colpo di testa incrociato di Dann, Kepa non ci arriva e la palla sbatte in pieno contro il palo più lontano, ballonzolando nei pressi della porta senza che nessun compagno riesca a intervenire.

96' – Occasione clamorosa anche per Benteke, lanciato da solo verso Kepa: Zouma recupera miracolosamente e si oppone

Il migliore in campo

Willian. Sarà pure in scadenza, ma l'impegno non manca mai. Due suoi assist portano ai primi due gol. Più un gol sfiorato e tante buone giocate.

Il peggiore in campo

Ayew. Fumoso, mai concreto. Tiene troppo il pallone tra i piedi e combina pochissimo.

Il momento social del match

Kurt Zouma. Punto. Ovvero l'autore del salvataggio decisivo su Benteke al minuto 96.

