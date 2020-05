De Bruyne fa tremare il Manchester City: "Due anni senza Champions sarebbero troppi"

Intervistato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, l'ex Wolfsburg non nasconde un po' di preoccupazione in attesa dell'esito del ricorso presentato dai Citizens al Tas contro la squalifica di due anni dalle competizioni europee sancita dalla UEFA: "Mi fido del mio club e aspetto, poi prenderò una mia decisione sul mio futuro".

Kevin De Bruyne spaventa il Manchester City. Il 29enne centrocampista belga, che indossa la maglia dei Citizens dal 2015, non nasconde una buona dose di preoccupazione per le conseguenze della sentenza dell'UEFA che ha squalificato il club per 2 anni dalle competizioni europee. La speranza di limitare i danni è appesa al ricorso che il club ha presentato al Tas. Intervistato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, De Bruyne manda un messaggio nemmeno tanto velato al City.

Due anni senza la Champions League sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi

Sul ricorso

I dirigenti ci hanno assicurato che avrebbero fatto appello, spiegando che sono sicuri al 100% di far valere le proprie ragioni. Mi fido del mio club e aspetto l'esito, poi prenderò una mia decisione sul mio futuro

