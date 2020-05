Deeney si rifiuta di allenarsi: "Mio figlio ha difficoltà respiratorie, non lo metto in pericolo"

Le squadre inglesi possono tornare ad allenarsi nei loro centri sportivi, anche se solo in piccoli gruppi, ma il capitano del Watford, Troy Deeney, non ha dubbi a riguardo: "Mio figlio ha cinque mesi e ha difficoltà respiratorie, non voglio metterlo in pericolo".

Dobbiamo tornare ad allenarci questa settimana, ma io ho già detto che non ci andrò. Basta solo una persona infetta per contagiarsi e io non voglio portare il virus a casa mia. Mio figlio ha cinque mesi e ha difficoltà respiratorie, non voglio metterlo in pericolo. Il protocollo dice che devi tornare a casa senza toglierti i vestiti che hai usato per l’allenamento. E se li metto a lavare con le cose della mia compagna o di mio figlio, posso portare il contagio. Ho già perso mio padre e i miei nonni, quasi tutti quelli a cui volevo bene. Quindi la salute della mia famiglia è più importante di qualche sterlina in più nel portafogli

Il grande rifiuto di Troy Deeney, capitano del Watford, nasce dal dolore di chi ha sofferto. La Premier League ha varato il Project Restart e le squadre inglesi possono tornare ad allenarsi nei loro centri sportivi, anche se solo in piccoli gruppi. Un piccolo segnale di normalità per il calcio di Sua Maestà, ma il centravanti del Watford non ha mai nascosto le sue preoccupazioni, spiegando di recente che il 65% dei suoi colleghi le condivide.

Parlando allo show su Youtube 'Talk the Talk', Deeney ha così messo in chiaro che la salute della sua famiglia è al primo posto: resta da vedere cosa ne penserà il club della decisione del suo capitano. Deeney ha partecipato attivamente ai colloqui sul Project Restart e condivide altre perplessità: "Alla riunione ho fatto qualche domanda molto semplice. Considerando che i dati dicono che le persone di colore, gli asiatici e quelli di etnia mista rischiano il contagio quattro volte di più degli altri, sono previsti controlli aggiuntivi? Si faranno elettrocardiogrammi per vedere se qualcuno ha patologie pregresse non diagnosticate? E ho detto loro 'se non lo sapete voi come andranno le cose, perché dovrei mettermi a rischio io?'". Qualche collega lo seguirà?

