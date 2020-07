Guardiola: "Messi al Manchester City? Il mio desiderio è che resti a Barcellona"

Lionel Messi of FC Barcelona and Josep Guardiola

Guardiola è inamovibile sotto questo punto. Messi è un patrimonio del Barcellona e sarebbe, quasi, un peccato vederlo con un'altra maglia. Il tecnico dei citizens non se lo porterebbe con sé in una nuova avventura.

Alla vigilia della gara interna contro il Newcastle United, è stato chiesto a Guardiola cosa ne pensasse della situazione Messi. Con il giocatore argentino che, stando alle indiscrezioni della stampa spagnola, potrebbe lasciare il club durante la prossima estate, quindi stiamo parlando del 2021. Più volte è stato accostato Messi a Guardiola, ma il tecnico catalano ha risposto come tutte le altre volte: Messi deve restare al Barcellona. A dirlo è il Guardiola tifoso del Barça...

Ha sentito che Messi potrebbe andare via dalla Spagna? Lo porterebbe al City?

Il mio desiderio è che resti al Barcellona. Non parlerò più di mercato fino al termine di questa stagione... Penso a far qualificare la mia squadra alla Champions League. Mancano 5 partite per chiudere il discorso

Ma come mai il City non è riuscito a stare al passo del Liverpool?

È mancata la continuità. Non abbiamo trasformato il gioco in vittorie. Non si può vincere una Premier perdendo nove partite. Forse si poteva anni fa, oggi non più. Ora pensiamo a vincere domani, abbiamo bisogno di 4 punti per essere certi della qualificazione alla Champions. All'inizio ero preoccupato, ma la squadra non si rilasserà. Dobbiamo rispettare i nostri avversari

Ha avuto modo di pensare al Real? E dove si giocherà il ritorno?

Non posso decidere io dove si giocherà la partita, non ho mai parlato con nessuno della UEFA, non ho fatto chiamate. Non sono così potente. Vorrei giocare a Manchester, ma accetteremo qualsiasi decisione e sede, che sia in Portogallo o in Germania

E sul cooling break...

Spero che non ci sia nella prossima stagione. Ora si fa a causa della scarsa condizione atletica e per il caldo, anche se qui è moderato. Lo usiamo per dare indicazioni e basta

