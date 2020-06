H per Humans: i giocatori del Chelsea ricordano così George Floyd

Credit Foto From Official Website

Dopo quanto fatto in allenamento dal Liverpool, con tutti i giocatori che si sono inginocchiati come il quarterback Colin Kaepernick, attivista contro il razzismo, anche il Chelsea ha fatto qualcosa in ricordo di George Floyd. Gli uomini di Lampard si sono piazzati in campo per fare la H di Humans.

In Inghilterra, ormai, ci si allena da un paio di settimane in attesa della ripresa del campionato. Anzi, c'è trepidante attesa per il nuovo calendario - che arriverà ad ore - dato il restart fissato per il 17 giugno con i recuperi della 28a giornata.

Nuova giornata di lavoro a Cobham - centro sportivo del Chelsea - dove gli uomini di Lampard, ad inizio allenamento, hanno esibito un H al centro del campo di allenamento. Che obiettivo avevano i blues?

Formare appunto un H che sta per Humans. Questo il modo della squadra londinese, anche lei schierata nella lotta al razzismo, per ricordare George Floyd. Il Chelsea ha così 'imitato' il Liverpool che, nella giornata di lunedì 1° giugno, aveva preso in prestito il gesto quarterback attivista Colin Kaepernick, con tutti i giocatori che avevano formato un cerchio inginocchiandosi.

