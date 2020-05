Il contagio misterioso di Andy Mariappa: "Sto benissimo e non esco mai: come posso essere positivo?"

Il difensore centrale del Watford ha scoperto con enorme sorpresa di essere positivo al coronavirus durante i test effettuati prima della ripresa degli allenamenti. "La cosa mi spaventa: mi sento in perfetta forma e non sono mai uscito di casa. Com'è possibile che mi sia contagiato? Se non avessi fatto il test, avrei continuato a fare la mia vita di sempre".

Il Watford resta la squadra più chiacchierata d'Inghilterra mentre la Premier League prova a scaldare i motori per la ripartenza. Dopo la scelta del capitano, Troy Deeney, di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti per il timore di poter contagiare il figlio che soffre di problemi respiratori, è stato il turno di Aidy Mariappa di raccontare la sua esperienza con il coronavirus. Il centrale classe 1986 è risultato positivo al tampone nel test effettuato prima della ripresa degli allenamenti assieme ad altri due membri dello staff del Watford, ma ha spiegato di essere in forma fisica ottima e di non avere idea di come si sia potuto contagiare, avendo osservato in maniera precisa i dettami durante il periodo di lockdown.

Quando ho saputo dell'esito positivo del test, mi sono domandato più e più volte come fosse possibile. La cosa mi ha sorpreso perché non sono mai uscito di casa tranne che per fare qualche allenamento e qualche passeggiata con i miei bambini. Ho un stile di vita molto tranquillo, non esco, non vado alle feste, non capisco come abbia fatto a contagiarmi. Mi sono fatto portare spesso il cibo a casa, soltanto mia moglie è andata qualche volta al supermercato.

Mariappa, asintomatico, dovrà attendere sette giorni per un nuovo tampone: se si sarà negativizzato, potrà cominciare ad allenarsi con i compagni del Watford.

Mi sento benissimo, non sono mai uscito di casa, eppure ho contratto il coronavirus. È spaventoso, a pensarci. Se non fossi andato a fare il test al centro di allenamento, non avrei mai saputo di essere positivo, e avrei continuato a fare la mia vita di sempre. In questo momento mi sento in forma, ho seguito un programma di allenamento personalizzato, ma i miei pensieri sono rivolti alla mia famiglia. Vivo con mia moglie e i miei tre figli: nessuno di loro al momento mostra sintomi, ma devo restare a distanza di sicurezza.

