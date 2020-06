Il cuore d'oro di Marcus Rashford: 3 milioni di pasti a persone disagiate

L'attaccante del Manchester United e della nazionale inglese collabora con FareShare, associazione che lotta contro lo spreco alimentare e la malnutrizione. La campagna, veicolata su Twitter, ha raccolto 400.000 sterline (quasi 450.000 euro) grazie alla donazione dello stesso Rashford.

Non è mai troppo tardi per ricambiare e Marcus Rashford lo ha fatto alla grande. L'attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, cresciuto da una madre single, da bambino ha ricevuto diversi aiuti per avere un pasto all'ora di cena e adesso si è mosso in prima persona per aiutare chi ha più bisogno. Lo stesso Rashford ha annunciato su Twitter di aver raccolto i fondi necessari per consentire all'associazione FareShare di servire 3 milioni di pasti a persone disagiate.

Ho una grande notizia, ragazzi! Avevamo l'obiettivo che entro la fine di giugno FareShare sarebbe stato in grado di fornire 3 milioni di pasti a persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo

Rashford, 22 anni, ha intrapreso questa "missione" durante il lockdown per il Coronavirus e ha iniziato a collaborare con FareShare, associazione che lotta contro lo spreco alimentare e la malnutrizione. Il suo obiettivo: aiutare i bambini privati dei pasti in mensa dalla chiusura delle scuole, a causa dell'epidemia di Covid-19. Grazie al suo intervento in prima persona, con una campagna veicolata su Twitter e su tutti i social network dall'inizio di aprile, ha permesso di raccogliere 134.000 sterline (150.000 euro), un importo arrivato a 400.000 sterline (quasi 450.000 euro) grazie alla donazione dello stesso Rashford.

