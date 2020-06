Il Liverpool condanna i propri tifosi dopo la festa in città: “Comportamento inaccettabile”

Il club britannico ha diramato un comunicato congiunto con la Polizia del Merseyside, richiamando i propri supporters all'ordine dopo gli assembramenti nella festa per la vittoria del titolo: “Quando sarà sicuro, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata per festeggiare. Fino a quel momento, la sicurezza della nostra città e della nostra gente continua ad essere la nostra priorità numero

“Inaccettabile”. Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Liverpool condanna il comportamento dei propri tifosi, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno festeggiato per le strade della città la conquista della Premier League dopo 30 anni di astinenza. In tempi di Coronavirus gli assembramenti dei supporters Reds hanno suscitato l’indignazione di buona parte dei media britannici e dei residenti. Al punto che il club è stato costretto a diramare un comunicato congiunto con la Polizia del Merseyside e il Liverpool City Council, richiamando i propri tifosi all'ordine.

Diverse migliaia di persone si sono presentate al Pier Head e alcune hanno scelto di ignorare il distanziamento sociale e rischiare la sicurezza pubblica. La nostra città è ancora in crisi di salute pubblica e questo comportamento è del tutto inaccettabile. Il potenziale pericolo di un secondo picco di COVID-19 esiste ancora e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non rendere vano tutto ciò che è stato realizzato durante il lockdown. Quando sarà sicuro farla, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata per festeggiare. Fino a quel momento, la sicurezza della nostra città e della nostra gente continua ad essere la nostra priorità numero 1.

Secondo fonti locali, il sindaco di Liverpool Joe Anderson starebbe pensando di imporre il coprifuoco per sabato sera, per quello che sarebbe il terzo giorno di festeggiamenti. Il primo cittadino si è intrattenuto in colloqui urgenti con il capo della sicurezza della città Andy Cook: il timore è che le persone sotto l'effetto di alcol non osservino le distanze sociali imposte dalle norme anti-Covid. Anderson ha fatto un appello attraverso i social media ai tifosi affinché tornassero a casa.

Per favore, vi esorto a lasciare il centro città, ora non è sicuro. La polizia agirà contro le persone che non obbediscono alle regole. Il Covid-19 è ancora un rischio reale.

Il suo appello è stato accompagnato da una foto scattata dal suo ufficio che mostra la folla nella zona del lungomare di Pier Head. Il messaggio è stato seguito dal monito del responsabile della metropolitana, Steve Rotherham.

Nessuno è più emozionato di me nel vedere il Liverpool di nuovo campione, ma quello che sta succedendo è pericoloso. Centinaia di persone sono già morte nella nostra regione a causa del Coronavirus. Fino a quando non è sicuro per noi riunirci, per favore festeggiate a casa.

