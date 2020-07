Il Liverpool non si ferma: 3-1 sul campo del Brighton, doppietta di Salah

Nella 34esima giornata di Premier League, i Reds si sbarazzano del Brighton e continuano la loro marcia nonostante il campionato sia già in bacheca. Salah apre e chiude il match, segnano anche Henderson e, per i padroni di casa, Trossard.

Campione sì, ma ancora affamato. Nella 34esima giornata di Premier League il Liverpool passa senza troppi problemi sul campo del Brighton e infila la 30esima vittoria in campionato, sfondando il muro dei 90 punti in classifica. Nel posticipo dell'Amex Stadium finisce 3-1 per i Reds, con Momo Salah miglior attore protagonista.

Premier League Prima la 'guard of honour', poi la lezione: 4-0 al Liverpool, notte di orgoglio per il Man. City 02/07/2020 A 21:10

L'egiziano la sblocca subito (6') con un mancino facile da centro area, sfruttando il pressing e il successivo assist di Keita. Passano due minuti e l'ex Roma e Fiorentina si trasforma in assist-man con l'appoggio per l'accorrente Henderson: destro a giro del capitano e Liverpool che è già sul 2-0. Il Brighton ha il merito di non mollare e sul finire del primo tempo la pregevole girata di Trossard riapre il match. Dopo un paio di occasioni per parte, è proprio Salah a chiudere il match con un'incornata da centravanti sugli sviluppi di un corner. Vincono i Reds, che si avvicinano al record di 100 punti stabilito dal Manchester City nel 2017/18.

Play Icon WATCH Liverpool, notte di festa per il trionfo in Premier League! Migliaia di tifosi in delirio ad Anfield 00:02:48

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match 30/06/2020 A 22:00