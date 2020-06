11.023 giorni dopo il Liverpool è Campione d'Inghilterra! Il trionfo in numeri

Dalla vittoria in First Division del 1990 sono passati ben 30 anni: il Liverpool guidato da Klopp trionfa finalmente sul Manchester City di Guardiola in una corsa segnata da incertezze e paure. Questa volta nemmeno la pandemia del Coronavirus ha potuto impedire ai Reds di sollevare l'ambita coppa. Ecco i numeri più significativi.

It’s been a long time coming” direbbero in Inghilterra. Perchè il percorso del Liverpool verso il loro primo titolo nazionale dopo quello del 1990 è stato tortuoso, usurante e a volte tragico (ricordiamo tutti la sfortunata scivolata di Gerrard nel 2014). Dalla vittoria nella stagione 1989-90 sono cambiati allenatori, giocatori, generazioni di tifosi. A quel tempo Momo Salah non era ancora nato, e la allora premier Margareth Thatcher aveva appena avviato un progetto che avrebbe ridisegnato l’economia globale e il mondo del lavoro. Ah, e l’Unione Sovietica si stava sgretolando sotto le picconate al Muro di Berlino.

Per decenni l’universo dei Reds ha dovuto convivere con speranze e paure, con un’ansia generazionale che si ingrossava tanto quanto i numeri che rimarcavano il tempo dell’astinenza. Numeri che hanno fatto perdere la bussola a molte formazioni, che hanno fatto perdere la speranza di molti tifosi. Eccoli.

30 – Gli anni dall’ultimo titolo nazionale

Né uno di più, né uno di meno. Sono gli anni dell’attesa, gli anni dei cambiamenti e dei fallimenti. Dal 1990 il Liverpool ha sfiorato più volte l’obiettivo, e nonostante le soddisfazioni europee, ha impiegato tre decadi per rispondere alla chiamata della Premier League.

11.023 – I giorni dall’ultimo titolo nazionale

Per essere più precisi, 11.023 giorni separano il 21 aprile 1990 (giorno in cui il Liverpool venne incoronato Campione d’Inghilterra) dal 25 giugno 2020, il giorno in cui il Manchester City ha perso 2-1 contro il Chelsea consegnando così il titolo ai Reds.

Kenny Dalglish insieme a Ronnie Moran (sinistra) e Roy Evans (destra). Siamo nel 1990: anno dell'ultimo trionfo in Inghilterra del Liverpool Credit Foto Getty Images

5 – I secondi posti collezionati dai Reds dopo il titolo del 1990

Il Liverpool ha terminato ben 5 stagioni in seconda posizione dopo la vittoria nel 1990 (1990-91, 2001-02, 2008-09, 2013-14 e 2018-19).

Klopp Salah Credit Foto Getty Images

4 – Gli anni previsti da Klopp per vincere la Premier League

Alla fine ce ne sono voluti cinque… A Liverpool perdoneranno Klopp, sicuramente. L’allenatore tedesco, nella sua prima conferenza stampa all’Anfield nell’ottobre 2015, aveva promesso di riportare il Liverpool alla gloria nazionale invitando i tifosi alla pazienza.

É sulla bocca di tutti, non ci si trascina la storia sulle spalle per 25 anni. Possiamo aspettare questa vittoria per un po’, ma non sono disposto ad aspettare altri 20 anni.

L’ex tecnico del Borussia Dormtund continuò così:

Dovessi sedere ancora qui tra 4 anni, credo che per quel tempo avremo vinto il campionato. Ne sono abbastanza sicuro.

7 – Gli allenatori che separano Dalglish da Klopp

Dopo il titolo ottenuto grazie alla guida di Dalglish nel 1990, e prima dell’approdo di Klopp all’Anfield nel 2015, ben sette allenatori si sono succeduti sulla panchina del Liverpool. Tutti ci hanno provato, tutti hanno fallito. Tra di loro, va registrato un infruttuoso ritorno dello stesso Dalglish.

• Graeme Souness: 1991-94

• Roy Evans: 1994-98

• Gerard Houllier: 1998-2004

• Rafa Benitez: 2004-10

• Roy Hodgson: 2010-11

• Kenny Dalglish: 2011-12

• Brendan Rodgers: 2012-15

ALLENATORE STAGIONI MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO PEGGIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO ALTRI TITOLI Graeme Souness 1991-1994 6° 6° 1x FA Cup Roy Evans 1994-1998 3° 8° 1x Coppa di Lega Gerard Houllier 1998-2004 2° 5° 1x Coppa Uefa, 1x Supercoppa Europea, 2x Coppa di Lega, 1x FA Cup, 1x Charity Shield Rafa Benitez 2004-2010 2° 7° 1x Champions League, 1x Supercoppa Europea, 1x FA Cup, 1x Community Shield Roy Hodgson 2010-2011 6° 6° / Kenny Dalglish 2011-2012 8° 8° 1x Coppa di Lega Brendan Rodgers 2012-2015 2° 7° /

