Il Tottenham supera 2-1 l'Arsenal nel derby e torna in corsa per l'Europa! Decide Alderweireld

Il derby del Nord di Londra va al Tottenham che supera 2-1 l'Arsenal in rimonta e lo sorpassa in classifica, 52 punti contro 50. Nel big match della 35esima giornata di Premier League la squadra di Josè Mourinho si impone in rimonta e torna in corsa per un posto in Europa League: gli Spurs si portano a 52 punti, a -2 dallo Sheffield United settimo, mentre i Gunners di Mikel Arteta restano fermi a 50, a -4 dalla zona che porta alle coppe europee.

Il match non delude e si accende da subito: al 16' l'Arsenal fa 1-0 con un gran gol di Lacazette che spedisce il pallone all'incrocio dei pali ma dopo appena tre minuti, al 19', il Tottenham fa 1-1 con Heung-Min Son che approfitta di una dormita della difesa e non sbaglia a tu per tu con Martinez. Per il sud-coreano si tratta del decimo gol stagionale in Premier e della quarta stagione di fila in doppia cifra in campionato.

Prima dell'intervallo la squadra di Mourinho sfiora il raddoppio con Davies, il cui tiro da fuori si stampa sulla traversa. In avvio di ripresa l'Arsenal pareggia il conto dei legni: al 59' Aubameyang si fa trovare in area, calcia in diagonale e la palla finisce sulla traversa. Tutto fa pensare che il derby possa finire in parità e invece all'81' ecco il match winner: Alderweireld si libera in area su azione di calcio d'angolo e incorna in rete per il 2-1. Nel finale l'Arsenal non trova risorse per andare a caccia del pari, anzi sono gli Spurs a fallire il tris ancora con Son.

