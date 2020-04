José Mourinho in prima linea nella lotta al Covid: consegna il cibo ai poveri di Londra

Credit Foto From Official Website

Il tecnico del Tottenham ha consegnato cassette di derrate alimentari da distruibuire alle persone meno abbienti della zona settentrionale di Londra. La squadra ha un orto privato per la produzione di cibo destinato alla mensa dei calciatori e ha deciso di donare le eccedenze ai poveri.

Probabilmente non tutti sanno che il Tottenham dispone di un orto privato all'interno della propria sede (il "Kitchen Garden") in cui coltiva i prodotti agricoli destinati a finire in mensa sulla tavola dei calciatori, così da poter controllare al dettaglio la loro alimentazione. Con la Premier League ancora ferma per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus, la società ha scelto di donare le eccedenze alimentari alle persone meno abbienti della zona settentrionale di Londra.

I prodotti freschi possono essere ritirati presso il centro di distribuzione interno alla sede del club, e anche José Mourinho ha deciso di scendere personalmente in campo per aiutare nella lotta alle problematiche sociali derivanti dalla pandemia. Il tecnico degli Spurs è stato fotografato mentre, con guanti e mascherina, trasportava cassette di derrate alimentari, contenenti ortaggi e verdura biologici.

