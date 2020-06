Klopp in lacrime in diretta tv dopo il trionfo del Liverpool: "È più di quanto abbia mai sognato"

I Reds vincono il campionato 30 anni dopo l'ultima volta e il loro condottiero non riesce a trattenere la commozione. "Diventare campione con questo club è assolutamente incredibile. Ciò che hanno fatto i giocatori negli ultimi anni è eccezionale ed è una gioia pura per me allenarli".

Una giornata memorabile per il Liverpool e, perchè no, per il calcio in generale. I Reds tornano a vincere il campionato inglese 30 anni dopo l'ultima volta, quando molti dei giocatori dell'attuale rosa non erano nati e la Premier League ancora non esisteva. Un'eternità se consideriamo il blasone del club, che in quest'arco temporale ha conquistato due Champions League. E se nel 1990 il condottiero era stato Kenny Dalglish, quella di oggi sarà ricordata per sempre come la squadra di Jurgen Klopp, capace di ergersi a protagonista dell'impresa quanto - e forse più - dei suoi giocatori. L'allenatore tedesco sa di aver realizzato qualcosa di speciale e intervistato da Sky Sports subito dopo l'ufficialità del titolo, non ha saputo trattenere la commozione.

È più di quanto abbia mai sognato. Non ho parole, è incredibile. È molto più di quanto avessi mai pensato fosse possibile, diventare campione con questo club è assolutamente incredibile. Questo è per Kenny, per Stevie! Il duello con il Manchester City è stato davvero teso, ma ciò che hanno fatto i giocatori negli ultimi anni è eccezionale ed è una gioia pura per me allenarli. Il mio staff di coach, non potrei essere più orgoglioso di quello che hanno fatto negli ultimi anni, di quello che hanno fatto tutte le persone di Liverpool.

Negli ultimi anni, il Liverpool è stato più volte vicino a prendersi la Premier, salvo sprofondare poi in cocenti delusioni. Su tutte le edizioni 2013/14, quella del famoso scivolone di Steven Gerrard, o la 2018/19, con il record di 97 punti cancellato dal Manchester City che ne ottenne appena uno in più. Non stavolta, non quest'anno. Un campionato dominato fin da agosto, con 28 vittorie su 31 partite. Un trionfo. E la festa dei giocatori può partire anche sui social.

