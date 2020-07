L'Arsenal stende il Liverpool, il City piega il Bournemouth, il Tottenham vince e vede l'Europa

Nella 36esima giornata la squadra di Guardiola si impone per 3-1 mentre gli Spurs di Mourinho vincono 3-1 al St. James' Park e si portano a -1 dal sesto posto del Wolverhampton, raggiunto sull'1-1 al 96' dal Burnley. In serata il Liverpool cade 2-1 a Londra contro l'Arsenal che resta a -3 dall'Europa.

Arsenal-Liverpool 2-1

Il big match dell'Emirates Stadium si chiude con la vittoria per 2-1 dell'Arsenal sui neo campioni del Liverpool, un risultato che tiene i Gunners a -3 dall'Europa League e che nega matematicamente ai Reds di raggiungere quota 100 punti in classifica. La squadra di Klopp parte forte, Firmino colpisce il palo al 13' e poi al 20' è Sanè a fare 1-0. La reazione dei Gunners non tarda ad arrivare e la squadra di Arteta ribalta il risultato, due tiri e due reti prima dell'intervallo: l'1-1 lo fa Lacazette al 32' sfruttando un errore della difesa, il 2-1 è di Nelson al 44'. Nella ripresa i Reds ci provano, Martinez nega due volte la rete a Salah, all'86' Manè è impreciso mentre al 95' Martinez si salva con l'aiuto del palo su un gran tiro da fuori di Alexander-Arnold.

Manchester City-Bournemouth 2-1

Al primo impegno dopo la sentenza del TAS che lo ha riammesso alla prossima Champions League, il City di Guardiola supera 2-1 il Bournemouth all'Etihad Stadium e centra la terza vittoria di fila. I padroni di casa sbloccano il risultato al 6' con David Silva con una gran punizione sotto la traversa e poi raddoppiano al 39' con Gabriel Jesus, su assist dello spagnolo, il 93esimo della sua carriera in Premier. Nel finale gi ospiti accorciano le distanze con Brooks all'88' ma non c'è tempo a sufficienza per riaprire il match.

Newcastle-Tottenham 1-3

Secondo successo di fila degli Spurs di Mourinho che sbancano il St. James' Park di Newcastle e si portano a -1 dal sesto posto che vale l'Europa League. Ad aprire le marcature è Son al 27' ma in avvio di ripresa, al 56', c'è il pari dei Magpies con un gran tiro di Ritchie da dentro l'area. Gli Spurs non stanno a guardare e, quattro minuti dopo, tornano davanti: al 60' cross di Bergwijn e incornata di Kane che non dà scampo al portiere. Nel finale il Tottenham chiude il discorso ancora con Kane che firma il tris al 90' arrivando per primo su una respinta sulla linea di porta.

Burnley-Wolverhampton 1-1

Due punti persi e posto in Europa a rischio per i Wolves che vengono bloccati sul pari in casa del Burnley. La squadra di Nuno Espirito Santo, reduce dal successo sull'Everton, costruisce diverse occasioni, sia nel primo tempo, sia in avvio di ripresa, ma soltanto al 76' sblocca il risultato (con merito): ci pensa Raul Jimenez che raccoglie un pallone al limite dell'area e lo spedisce in rete con una bella conclusione di controbalzo. Nel finale succede di tutto: al 93' Wood colpisce di testa ma mette a lato di un soffio, l'arbitro però va a rivedere l'azione e il VAR assegna un rigore per fallo di mano di Pedro Neto. Lo stesso Wood si incarica della conclusione dal dischetto e firma l'1-1, una doccia gelata per i Wolves.

