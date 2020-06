La Premier League contro il razzismo: "Black Lives Matter" sulle maglie al posto dei nomi

Nelle prime giornate della ripresa del campionato, in Inghilterra i nomi dei calciatori sulle maglie verranno sostituiti dal motto che sta unendo tutta la comunità mondiale nella lotta contro il razzismo. Un'iniziativa importante dopo quelle fatte dai singoli club e dai singoli calciatori.

La Premier League scende in campo contro il razzismo e lo fa con un'iniziativa molto molto forte. La lega inglese, che riprenderà mercoledì 17 giugno con due sfide, una delle quali il big match tra Manchester City e Arsenal, ha annunciato che per le prime giornate del restart sulle maglie il nome dei calciatori verrà sostituito dal motto "Black Lives Matter". Un segnale importante, dopo le tante prese di posizione di atleti e club (non solo inglesi) sul caso di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis per mano di un agente di polizia.

La Premier ha fatto sapere che la stessa scritta sarà presente anche sulle divise degli operatori sanitari a bordo campo (sarà fatto un minuto di silenzio dedicato a tutti gli operatori medici che hanno lottato contro questa pandemia a costo della propria vita e sulle stesse maglie delle squadre ci sarà badge a forma di cuore). "Sono d’accordo al 100%", ha detto Patrick Van Aanholt, difensore del Crystal Palace. Inoltre, mercoledì i giocatori dell’Arsenal si erano messi in ginocchio, poco prima dell’inizio dell’amichevole contro il Brentford, mostrando le maglie con la scritta "Black Lives Matter", "I Can’t Breathe" e "Color is not a crime".

La Lega ha anche stabilito che non vieterà ai giocatori di inginocchiarsi prima del fischio d'inizio mentre se un calciatore si toglierà la maglia per mostrare un messaggio a sostegno del movimento anti-razzista l'eventuale cartellino sarà a discrezione dell'arbitro.

