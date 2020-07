amie Vardy of Leicester City celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the Premier League match between Leicester City and Crystal Palace at The King Power Stadium on July 04, 2020

Le Foxes trovano una vittoria fondamentale per mantenere il terzo posto: apre Iheanacho, chiude con una doppietta l'attaccante inglese. Per lui si tratta dei gol numero 100 e 101 in Premier League.

Pomeriggio di sorrisi per il Leicester al King Power Stadium: le Foxes tornano alla vittoria e mantengono il terzo posto in classifica, il loro giocatore simbolo supera quota 100 gol in Premier League con la doppietta che chiude la partita. Apre Iheanacho a inizio ripresa, dopo un primo tempo dai ritmi bassi in cui gli uomini di Rodgers hanno sfiorato il vantaggio con l'incrocio dei pali colpito da Justin. La rete del vantaggio non è però risolutiva: il Crystal Palace ci prova, il Leicester fatica a trovare i presupposti per il raddoppio. Ma un clamoroso scivolone di Sakho al 77' spiana la strada al 100° gol in Premier League di Vardy, che a recupero inoltrato parte in campo aperto trovando il colpo del ko, la doppietta personale e il gol numero 101. Buona prova degli uomini di Hodgson, che però non hanno più molto da chiedere a questo campionato. E in parte si è visto.

Il tabellino

LEICESTER-CRYSTAL PALACE 3-0 (primo tempo 0-0)

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell (dal 46 Bennett); Perez (dal 75' Barnes), Ndidi, Tielemans (dal 89' Choudury), Albrighton (dal 75' Fuchs); Iheanacho (dal 64' Praet), Vardy. All. Rodgers.

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Ward, Sakho, Cahill, Van Aanholt (dal 83' Mitchell); Riedewald (dal 60' Kouyate), Milivojevic, McArthur (dal 69' McCarthy), Zaha; Ayew, Benteke (dal 82' Townsend). All. Hodgson.

Gol: 49' Iheanacho (L), 77' Vardy (L), 90'+3 Vardy (L).

Assist: 1-0 Tielemans (L), 2-0 Barnes (L), 3-0 Justin (L).

Ammoniti: Chilwell (L), Albrighton (L), McArthur (C).

Kelechi Iheanacho during the English Premier League football match between Leicester City and Crystal Palace at King Power Stadium in Leicester Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

14’ INCROCIO DEI PALI DEL LEICESTER - Destro sul primo palo dal limite dell'area da parte di Justin: legno pieno! Sugli sviluppi dell'azione ci prova ancora il terzino con una conclusione da fuori, che però si perde abbondantemente sul fondo.

32’ OCCASIONE CRYSTAL PALACE - Grande punizione a giro di Milivojevic, pallone largo non lontano dall'incrocio dei pali.

49’ VANTAGGIO DI IHEANACHO - Tocco vincente ravvicinato su cross dalla sinistra di Tielemans ad anticipare l'uscita di Guaita, Foxes avanti.

56’ VARDY SUL FONDO - Solito pallone in profondità per l'attaccante, che controlla e calcia di sinistro cercando il primo palo: conclusione sull'esterno della rete.

61’ SCHMEICHEL SALVA SU CAHILL - Colpo di testa del difensore, il portiere inchioda il pallone a terra con un grande intervento in tuffo.

77' RADDOPPIO DI VARDY - Gol semplice semplice: erroraccio da parte di Sakho, che scivola e spiana la strada a Barnes. Vardy riceve il passaggio del compagno e spingere in porta: gol numero 100 per lui.

89' OCCASSIONE PALACE - Zaha manda alto da pochi passi, enorme chance per accorciare le distanze.

90'+3 ANCORA VARDY - L'attaccante parte in campo aperto e con un tocco sotto non dà scampo a Guaita!

Il migliore

Jamie VARDY - L'attaccante del Leicester ci prova per tutta la partita. Sembra litigare con la porta fino al regalo di Sakho, che si consegna a Barnes e permette all'inglese di segnare il 100° gol in Premier League. Nel recupero c'è spazio anche per il 101. Attaccante vero.

Il peggiore

Wilfried ZAHA - Decisamente una serata no per l'attaccante del Crystal Palace, che sbaglia tutto quello che può sbagliare dalle parti di Schmeichel. Compreso un clamoroso pallonetto sotto porta che poteva riaprire il match nel finale.

