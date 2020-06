Vittoria importantissima per i Blues, che dopo essere andati in svantaggio trovano 3 punti e staccano Manchester United e Wolverhampton nella corsa al 4° posto. I Villans restano al penultimo posto in classifica.

In rimonta, faticando più di quello che avrebbe dovuto visto il dominio dal 1' al 90' (più recupero), il Chelsea trova una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League al suo esordio nella fase 2 della Premier League. Gli uomini di Frank Lampard schiacciano l'Aston Villa per larghi tratti del match e in parte fanno il gioco degli avversari, disposti a chiudersi per poi sfruttare le disattenzioni difensive dei Blues. Gli ospiti ci cascano: controllano il possesso palla senza sfondare, creano poche occasioni e nel finale di primo tempo si trovano addirittura sotto per il gol di Hause, il suo primo in Premier League. Nella ripresa il copione sembra identico, ma l'ingresso di Pulisic cambia le carte in tavola: il suo pareggio fa crollare il castello difensivo dell'Aston Villa. Non a caso, tre minuti più tardi, Giroud completa la rimonta con una girata deviata dalla difesa: il Chelsea approfitta del pareggio tra Manchester United e Tottenham per andare a +5 sui Red Devils nella corsa al 4° posto, l'Aston Villa non si smuove dal suo preoccupante penultimo posto in classifica.

Il tabellino

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 20 ORE

ASTON VILLA-CHELSEA 1-2 (primo tempo 1-0)

ASTON VILLA (4-3-3): Nyland; Konsa, Mings, Hause, Targett; McGinn (dal 87' Jota), Douglas Luiz, Hourihane (dal 70' Trezeguet); El Ghaze (dal 70' Nakamba), Davis (dal 57' Samatta), Grealish. All. Smith.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kante, Kovacic (dal 55' Barkley), Loftus-Cheek (dal 55' Pulisic); Mount, Giroud (dal 80' Abraham), Willian (dal 90' James). All. Lampard.

Gol: 43' Hause (A), 60' Pulisic (C), 63' Giroud (C).

Assist: 1-1 Azpilicueta (C), 1-2 Azpilicueta (C).

Ammoniti: Konsa (A), Kanté (C), Grealish (A).

Douglas Luiz of Aston Villa takes a knee in support of the Black Lives Matter movement during the Premier League match between Aston Villa and Chelsea FC at Villa Park on June 21, 2020 Credit Foto Eurosport

La cronaca in 6 momenti chiave

40’ Splendida azione di Mount, che dopo uno slalom mette in mezzo un pallone basso: uscita a vuoto di Nyland, Loftus-Cheek non arriva sulla sfera per pochi centimetri a pochi passi dalla porta sguarnita.

43’ ASTON VILLA IN VANTAGGIO - Incredibile: dominio Chelsea, ma passano in vantaggio i padroni di casa. Traversone dalla trequarti di Douglas Luiz, miracolo di Kepa su conclusione da pochi passi in allungo di Hause che si rialza con un guizzo e insacca sulla ribattuta!

60’ PAREGGIO DI PULISIC - Ennesimo cross dalla destra di Azpilicueta, pallone sul secondo palo per l'ex Dortmund che, lasciato libero, colpisce di controbalzo con il sinistro e supera Nyland dopo aver scheggiato la traversa.

63’ 2-1 DI GIROUD - Rimonta in 2 minuti, pazzesco! Bella azione nello stretto, girata del francese dall'interno dell'area di rigore su altro assist di Azpilicueta e deviazione decisiv della difesa che spiazza Nyland.

68’ Stacco di testa su punizione dalla sinistra da parte di Hause, pallone non lontano dalla traversa.

88’ Disattenzione di Christensen, Jota (appena entrato) calcia dall'interno dell'area di rigore: pallone a un passo dal palo.

Il momento social

Il migliore

Christian PULISIC - Entra e dopo pochi minuti trova il pareggio che dà il via alla rimonta del Chelsea. Il gol è semplice, ma fa quello che i suoi compagni non erano stati in grado di fare fino a quel momento: farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Il peggiore

Mateo KOVACIC - Partita insignificante da parte del centrocampista croato. Si limita al compitino, con passaggi scontati e brevi che facevano il gioco dell'Aston Villa, tutto rintatano nella propria trequarti. Giustamente sostituito a inizio ripresa.

Allan Saint-Maximin of Newcastle United FC (10) celebrates with teammates after scoring the opening goal with Jonjo Shelvey (R) and Javier Manquillo Credit Foto Getty Images

Tris del Newcastle sullo Sheffield United

Non c'è storia nel match delle 14: il Newcastle abbatte lo Sheffield United con un netto 3-0. Brutto scivolone per gli uomini di Chris Wilder, che con una vittoria avrebbero addirittura scavalcato in classifica il Manchester United. Succede tutto nel secondo tempo: sblocca Saint-Maximin, Ritchie e Joelinton chiudono la partita.

Play Icon WATCH Sarri su Guardiola: "Allenare un club che non va in Champions? Col Chelsea io l'ho fatto" 00:01:52

Premier League Premier, Goal-line technology in tilt: la palla entra, ma l'arbitro nega il vantaggio allo Sheffield 17/06/2020 A 18:13