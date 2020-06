I Red Devils dominano dal primo minuto e conquistano tre punti in un match importante per l’Europa: decide la tripletta del francese. Ottima prestazione anche per Paul Pogba, tornato in campo dal 1’: gli uomini di Solskjaer mettono pressione al Chelsea.

Vittoria in salsa francese del Manchester United contro uno Sheffield che incassa il secondo 3-0 nel giro di pochi giorni, ridimensionando in parte le proprie ambizioni europee. L’uomo copertina è sicuramente Anthony Martial, autore di una tripletta da autore: prima rete di rapina in apertura di match, raddoppio di precisione in chiusura di primo tempo e tris di fino nella ripresa. Ma Solskjaer sorride per un altro francese che può tornare utilissimo (e già lo è stato dopo la ripresa della Premier League) in questo finale di stagione: Paul Pogba. Il tanto chiacchierato centrocampista torna in campo dal 1’ dopo mesi dall’ultima volta e gioca una partita solida e di qualità assoluta. Solo buone notizie per i Red Devils, che si portano momentaneamente a -2 dal Chelsea (quarto in classifica). E che a fine partite si permettono anche il lusso di effettuare 5 cambi contemporaneamente.

Ole Gunnar Solskjaer esegue 5 sostituzioni/cambi in contemporanea durante Manchester United-Sheffield United - Premier League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 5 ORE

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-BURNLEY UNITED 3-0 (primo tempo 2-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba (dall'80' Pereira); Greenwood (dall'80' James), Bruno Fernandes (dall'80' Mata), Rashford (dall'80' McTominay); Martial (dall'80' Ighalo). All. Solskjaer.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Moore; Stevens, Basham, Jagielka; Robinson, Baldock, Lundstrom, Norwood (dal 46' Berge), Fleck; McGoldrick (dal 64' Zivkovic), Mousset (dal 46' McBurnie). All. Wilder.

Gol: 7' Martial (M), 44' Martial (M), 74' Martial (M).

Assist: 1-0 Rashford (M), 2-0 Wan Bissaka (M), 3-0 Rashford (M).

Ammoniti: Shaw (M).

La cronaca in 7 momenti chiave

7’ VANTAGGIO DI MARTIAL - Rimessa in zona offensiva, Rashford arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone basso e teso: deviazione vincente sul primo palo di Martial, pallone sotto le gambe di Moore.

13’ RASHFORD SI DIVORA IL 3-0 - Ribaltamento di fronte da parte del Manchester United, Martial serve il compagno sull'uscita di Moore ma arriva il clamoroso errore a porta vuota! Decisiva anche l'opera di disturbo Robinson.

21’ ANNULLATO IL RADDOPPIO DI MAGUIRE - Colpo di testa vincente su calcio d'angolo, ma è netta la spinta ai danni di Jagielka.

44’ DOPPIETTA DI MARTIAL - Pogba allarga per Wan Bissaka sulla destra: ottimo spunto su Stevens e palla bassa in area di rigore, il francese colpisce indisturbato e supera Moore.

56’ TRIS A UN PASSO - Si conclude il possesso palla con la conclusione di Greenwood: il pallone sbatte sul tacco di Pogba e si perde sul fondo di pochissimo.

74’ TRIPLETTA DI MARTIAL - Altra azione prolungata dei Red Devils, Rashford manda in porta il francese: delizioso tocco sotto a scavalcare Moore.

78’ 5 CAMBI CONTEMPORANEAMENTE DEL MANCHESTER UNITED: fuori Pogba, Rashford, Martial, Bruno Fernandes e Greenwood.

Il momento social del match

Il migliore

Anthony MARTIAL - Nota di merito per Pogba, ma il premio di "Man of the Match" non può che andare al connazionale. Tripletta senza discussione e partita totale anche lontano dalla porta avversaria. Giocasse sempre a questo livello...

Il peggiore

David MCGOLDRICK - Difficile trovare solo un giocatore dello Sheffield da nominare come peggiore in campo. La scelta cade su McGoldrick perché è totalmente assente dalla manovra e non aiuta i compagni a uscire dalla morsa del Manchester.

Play Icon WATCH Mourinho risponde a Merson: "Gli attaccanti faticano con me? Ho avuto gente come Milito e Drogba" 00:01:39

Serie A La Roma accelera per riscattare Smalling: lo United spara alto, nel caso c'è Vertonghen IERI A 15:38