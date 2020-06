Dopo le due sconfitte in altrettante partite dalla ripresa della Premier League, i Gunners trovano un successo importante per la corsa all’Europa: apre Nketiah su clamoroso errore di McCarthy, chiude Willock nel finale dopo l’espulsione di Stephens.

Un buon Arsenal approfitta dei regali del Southampton e trova tre punti importanti per mantenere vive le speranze europee e per buttarsi alle spalle le due sconfitte in altrettante partite dalla ripresa della Premier League. Gli uomini di Arteta scendono in campo bene, creano diverse occasioni (annullato un gol a Nketiah per fuorigioco di Saka e traversa di Aubameyang) e sbloccano su erroraccio di McCarthy, che al limite della sua area di rigore si fa intercettare un passaggio da un determinato Nketiah, che deve solo spingere in rete. Il vantaggio però spegne un po' i Gunners, che ben consapevoli dei propri frequenti svarioni difensivi pensano più a proteggersi che a offendere, affidandosi alle ripartenze per cercare di chiudere la partita. Il Southampton, dal canto suo, crea pochissimo e si consegna definitivamente all'avversario nel finale di partita con un altro pasticcio: Stephens travolge Aubameyang lanciato a rete da uno sciagurato passaggio di Hojbjerg e viene espulso, sugli sviluppi della punizione McCarthy sbaglia la respinta e lascia il pallone alla portata di Willock, che da pochi passi non sbaglia. I Gunners respirano, i Saints devono iniziare a guardarsi alle spalle. E a interrogarsi sui troppi errori difensivi.

Il tabellino

SOUTHAMPTON-ARSENAL 0-2 (primo tempo 0-1)

SOUTHAMPTON (4-3-3): McCarthy; Valery (dal 46' Walker-Peters), Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg (dal 90' Vestergaard); Obafemi (dal 46' Long), Redmond, Ings. All. Hasenhuttl.

ARSENAL (4-2-3-1): Martinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney (dal 70' Kolasinac); Ceballos (dal 80' Maitland-Niles), Xhaka; Pepe (dal 63' Willock), Saka, Aubameyang; Nketiah (dal 79' Lacazette). All. Arteta.

Gol: 20' Nketiah (A), 87' Willock (A).

Ammoniti: Mustafi (A), Saka (A).

Espulsi: Stephens (S).

Eddie Nkethia of Arsenal celebrates after he scores a goal to make it 1-0 following a mistake from Alex McCarthy of Southampton during the Premier League match between Southampton FC and Arsenal FC at St Mary's Stadium Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

8’ ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL'ARSENAL - Perfetta azione dei Gunners, Saka serve Nketiah che deve solo spingere in porta ma c'è posizione irregolare di Saka.

10’ TRAVERSA DI AUBAMEYANG - Ancora difesa altissima del Southampton, l'attaccante parte in posizione regolare e a tu per tu con McCarthy colpisce la traversa.

20’ ERRORE DI MCCARTHY, NKETIAH NON SBAGLIA - Il portiere del Southampton si fa intercettare il passaggio dall'attaccante dei Gunners, che deve solo spingere il pallone in porta.

45’+2 NKETIAH VICINO AL RADDOPPIO - Altra ripartenza dell'Arsenal, Pepe serve un pallone leggermente lungo al giovane attaccante che deve allungarsi e calciare di punta a pochi passi da McCarthy: brutto impatto, pallone larghissimo sul fondo.

54’ AUBAMEYANG SBAGLIA, MA RISCHIA L'AUTOGOL BEDNAREK! Perfetto lancio di Martinez in campo aperto, l'attaccante dell'Arsenal vola in campo aperto e prova a servire Nketiah: il difensore del Southampton intercetta ma sfiora l'autogol! Pallone in angolo.

73’ REDMOND PERICOLOSO - Conclusione di destro dopo cross sul secondo palo: pallone sull'esterno della rete.

78’ MARTINEZ RISPONDE A LONG - Stop di petto e diagonale di sinistro dall'interno dell'area di rigore, ottimo riflesso del portiere che blocca in due tempi.

85' ESPULSO STEPHENS - Altro errore della difesa del Southampton, il difensore deve stendere Aubameyang lanciato verso la porta su pallone sbagliato di Hojbjerg.

87' WILLOCK CHIUDE IL MATCH - Punizione dei Gunners, Lacazette calcia sulla ribattuta della barriera: McCarthy respinge male, Willock si avventa sulla ribattuta e non sbaglia.

Il migliore

Eddie NKETIAH - Potrebbe essere più determinato sotto porta e realizzare una doppietta, vero. Ma la sua voglia di spaccare il mondo è quello che serve a una squadra che spesso sembra sonnecchiare come l'Arsenal. McCarthy gli fa un bel regalo, ma il baby talento ci mette del suo per metterlo in difficoltà.

Il peggiore

Alex MCCARTHY - Non poteva essere altrimenti. In entrambi i gol dell'Arsenal c'è il suo contributo: il primo è un regalo vero e proprio, con il passaggio intercettato da Nketiah. Il secondo è comunque un errore grave: brutta respinta su Lacazette e pallone lasciato lì per la ribattuta vincente di Willock.

