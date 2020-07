I Reds perdono i primi 2 punti della stagione tra le mura amiche. Rodriguez risponde a Robertson, i Clarets sfiorano addirittura l'impresa nel finale con una traversa

Il Liverpool frena la sua passerella trionfale e interrompe la striscia di vittorie casalinghe a 24 (18 in questa stagione) per mano di un generosissimo Burnley che grazie all'1-1 maturato ad Anfield rimane ancora in lotta per un posto in Europa, agganciando l'Arsenal a quota 50 punti e salendo a -1 dalla settima piazza occupata dallo Sheffield United.

A tre giornate dalla fine da giocare contro Arsenal, Chelsea e Newcastle, i Reds tengono comunque vivi i record di vittorie in un solo campionato (32, ora sono 30) e quello dei punti totali (100, ora sono 93), ma si spegne il sogno di diventare la seconda squadra della Storia della Premier League a vincere tutte le partite casalinghe nella singola stagione: il primato del Sunderland 1891/92 con 13 successi su 13 rimane intatto.

Ad Anfield apre le danze un'incornata di Robertson al 34' del primo tempo: il capitano della nazionale scozzese sfrutta un bel cross di Fabinho dalla sinistra e beffa in controtempo Pope. Per l'esterno Reds si tratta del primo gol casalingo dall'ultima giornata della stagione 2017/18. Dopo il vantaggio il Liverpool abbassa la guardia e subisce l'entusiasmo dei Clarets che vanno vicini al pareggio in un paio di occasioni prima con McNeil e poi con Rodriguez. Nella ripresa i Reds sfiorano il raddoppio con il palo da distanza ravvicinata di Firmino, ma il Burnley non molla e trova l'1-1: sugli sviluppi di un lancio dalla retrogurdia Tarkowski salta più in alto di tutti in area di rigore e serve Rodriguez. Stop e tiro nell'angolino dell'ex Southampton, Alisson battuto. Gli uomini di Dyche sfiorano addirittura l'impresa nel finale con una traversa di Gudmundsson che fa venire i brividi a Klopp che non perdeva punti tra le mura amiche dal gennaio 2019. Una vita e... qualche trofeo fa.

