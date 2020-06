Trent Alexander-Arnold of Liverpool Celebrates after putting liverpool ahead during the Premier League match between Liverpool FC and Crystal Palace at Anfield

La formazione di Klopp fa il proprio dovere tramortendo senza pietà le Eagles: a segno Alexander-Arnold, Salah, Fabinho e Mané. Ora servono altri due punti per la matematica, che potrà però arrivare anche domani sera in caso di mancato successo del Manchester City in casa del Chelsea.

Le mani sono sul titolo, lo champagne è in frigo pronto a essere stappato. Il Liverpool è a un passo, forse anche meno, dalla conquista del suo diciannovesimo titolo inglese, il primo da quando esiste la Premier League. 1990-2020: un trentennio di delusioni (domestiche) che sta finalmente per esaurirsi. Il Crystal Palace, reduce da quattro successi di fila e imprevedibilmente in corsa per un posto in Europa, non può resistere alla fame – e alle superiori qualità tecniche, ovviamente – dei Reds. Salah e compagni hanno agevolmente la meglio con un devastante 4-0 che non ha bisogno di troppi commenti, costruito nel primo tempo da Alexander-Arnold e dall'egiziano e rimpinguato nella ripresa da Fabinho e Mané. Risultato netto, gara condotta in porto senza troppi patemi. E ora, tra 24 ore, tutti sintonizzati su Londra, Stamford Bridge: come nel caso del Leicester quattro anni fa, è lì che può decidersi matematicamente il campionato. Se il City perde o pareggia, è fatta. In caso contrario, ai Reds serviranno appena due punti per far festa. E il 2 luglio c'è lo scontro diretto a Manchester.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (74' Williams), Gomez, van Dijk, Robertson (85' Elliott); Henderson (64' Oxlade-Chamberlain), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino (74' Minamino), Mané (85' Keita). All. Klopp

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey; Ward, Sakho, Cahill, van Aanholt; McCarthy, McArthur (66' Riedewald), Kouyaté (66' Milivojevic); Townsend, Ayew (86' Keutcha), Zaha (15' Meyer). All. Hodgson

Arbitro: Martin Atkinson

Gol: 23' Alexander-Arnold, 44' Salah, 55' Fabinho, 69' Mané

Assist: Fabinho (L, 2-0), Robertson (L, 3-0), Salah (L, 4-0)

Ammoniti: -

Note: -

La cronaca in 6 momenti chiave

15' – Hodgson perde immediatamente la stella Zaha a causa di un infortunio muscolare: l'ex United esce a testa bassa per l'ingresso in campo di Meyer.

23' – GOL DEL LIVERPOOL. Stupenda esecuzione direttamente da calcio di punizione di Alexander-Arnold, che aggira la barriera e non lascia scampo a Hennessey. 1-0.

28' – Tiro di controbalzo di Henderson opo un'uscita non perfetta di Hennessey e palla che si stampa contro il palo. E poi Ward salva sulla linea il tentativo successivo di van Dijk.

44' – GOL DEL LIVERPOOL. Stupendo taglio di Fabinho in area per Salah, che si presenta davanti a Hennessey e lo supera con un morbido sinistro. 2-0.

55' – GOL DEL LIVERPOOL. Strepitoso e improvviso destro dalla distanza di Fabinho, un fulmine che non lascia scampo a Hennessey. 3-0 per i Reds.

69' – GOL DEL LIVERPOOL. Segna anche Sadio Mané, che viene lanciato di prima da Salah, si invola verso la porta e supera nuovamente Hennessey con una biliardata d'interno destro. 4-0.

Il migliore in campo

Fabinho. Un super gol, un super assist per Salah, più la solita sostanza e la solita geometria in mezzo al campo. Imprescindibile.

Il peggiore in campo

Van Aanholt. Difficile scegliere un peggiore nel Palace. “Premiamo” l'olandese, che soffre Salah per tutta la gara dormendo della grossa in occasione del 2-0.

