Il difensore brasiliano è lo sciagurato protagonista del primo big match inglese post-Covid: prima buca una chiusura facile, spalancando la porta a Sterling. Poi si lascia superare da Mahrez in area di rigore e lo atterra: rosso e penalty trasformato da De Bruyne. Nel finale segna anche Foden. Guardiola consolida il secondo posto a +7 dal Leicester

Il tabellino

MANCHESTER CITY-ARSENAL 3-0 (primo tempo 1-0)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte (dal 70’ Fernandinho), Mendy; De Bruyne (dal 69’ Rodri), Gundogan, D. Silva (dal 66’ Foden); Mahrez (dal 66’ Bernardo Silva), Jesus (dall’80’ Aguero), Sterling. All. Guardiola

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Mari (dal 23’ David Luiz), Tierney; Guendouzi (dal 69’ Maitland-Niles), Xhaka (dal 7’ Ceballos); Nketiah (dal 68’ Lacazette), Willock (dal 68’ Nelson), Saka; Aubameyang. All. Arteta

Arbitro: A. Taylor

Gol: 45’+1’ Sterling, 50’ De Bruyne (R), 90’+2’ Foden

Ammoniti: Rodri (C), Tierney (A)

Espulsi: David Luiz (A)



La cronaca in 4 momenti chiave

3’ TRAVERSA DI DE BRUYNE - Calcio di punizione battuto fortissimo dal fantasista belga da una distanza di 25 metri: la palla scheggia la traversa e si spegne sul fondo

45’ +1’ VANTAGGIO DEL CITY - Ha segnato Sterling! Pasticcio di David Luiz che buca una facile chiusura su un lancio in profondità di Walker. L'inglese stoppa in area e trafigge Leno. E' il primo gol della Premier post-Covid. 1-0 all'Ethiad

50’ RADDOPPIO DEL CITY - Seconda sciocchezza di David Luiz che si lascia superare da Mahrez per poi tirarlo giù in area di rigore: rosso per il brasiliano e penalty per i Citizens. De Bruyne si presenta sul dischetto e spiazza Leno. 2-0 per gli uomini di Guardiola

90’ +2’ TRIS DEL CITY - Ha segnato Foden! Tap-in del giovane inglese dopo il palo colpito da Aguero. Buio pesto in casa Gunners

Il migliore in campo

Kevin DE BRUYNE – Il fantasista parte con una traversa e sale in cattedra con il passare dei minuti: un paio di assist illuminanti e un rigore calciato magistralmente. Buone notizie per Guardiola

Il peggiore in campo

David LUIZ – Difficile fare peggio di così: i suoi numeri all’Arsenal parlano di un cartellino rosso ogni 13 partite e un rigore concesso ogni 6. Un incubo per Arteta

