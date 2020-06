Con un Burnley ridotto all'osso dalle assenze, non solo per gli infortuni ma anche per tutti quei giocatori in scadenza che non hanno voluto estendere il proprio contratto, il Manchester City va sul velluto e dilaga con un 5-0 senza alcun tipo di appello. Doppiette di Foden e Mahrez, più acuto di David Silva: il Liverpool non potrà vincere il titolo nella prossima gara col Crystal Palace

Con un Burnley ridotto all'osso dalle assenze, non solo per gli infortuni ma anche per tutti quei giocatori in scadenza che non hanno voluto estendere il proprio contratto in questa appendice di stagione, il Manchester City va sul velluto e dilaga con un 5-0 senza alcun tipo di appello. Doppiette di Foden e Mahrez, più acuto di David Silva: coi Citizens a 63 punti, a -20 dalla vetta a 8 giornate dalla fine, il Liverpool non potrà vincere il titolo già nella prossima gara col Crystal Palace. Potrebbe essere decisivo il match successivo, lo scontro diretto del 2 luglio tra Sky Blues e Reds all'Etihad Stadium. Ma, insomma, come direbbe qualcuno, si tratta di "quisquiglie"... Nota ancor più stonata della serataccia del Burnley, un incommentabile banner sventolato da un aeroplano aul cielo dello stadio mancuniano con la scritta "White lives matter Burnley", da cui il club Claret & Blue si è immediatamente dissociato per vie ufficiali.

Manchester City Credit Foto Getty Images

Premier League Non basta un super Agüero, il Manchester City rallenta ancora: 2-2 col Crystal Palace 18/01/2020 A 16:56

Il tabellino

MANCHESTER CITY-BURNLEY 5-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; João Cancelo, Fernandinho (61' Laporte), Otamendi, Zinchenko; Rodri, Foden (79' Sané), David Silva; Mahrez (61' de Bruyne), Bernardo Silva, Agüero (45'+3 Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez (60' Pieters), Vydra (88' Thompson). All.: Dyche.

Arbitro: Andre Marriner di Birmingham.

Gol: 22' e 63' Foden (M), 43' e 45'+3 rig. Mahrez (M), 51' David Silva (M).

Assist: Bernardo Silva (M, 1-0), Fernandinho (M, 2-0), Bernardo Silva (M, 4-0), Gabriel Jesus (M).

Note - Recupero: 5+2. Ammoniti: Brownhill, João Cancelo.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

17' - DAVID SILVA ALLARGA SULLA DESTRA PER BERNARDO SILVA! Conclusione di collo destro diretta all'angolo più vicino, ma la palla termina a lato.

22' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON FODEN! Il giovane classe 2000, sugli sviluppi di un corner battuto corto, riceve al limite dell'area da Bernardo Silva e spara un missile in buca ad angolo, dritto per dritto, su cui Pope non può proprio arrivare: 1-0!

Manchester City - FC Burnley Credit Foto Getty Images

43' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON CON MAHREZ! Sul lungo traversone di Fernandinho, l'algerino scatta sulla destra appena oltre la metà campo, si beve Tarkowski accentrandosi e, in area, liquida Pope con un bel sinistro a incrociare: 2-0!

Riyad Mahrez of Manchester City (obscured) celebrates with his team mates after he scores his sides second goal during the Premier League match between Manchester City and Burnley FC at Etihad Stadium on June 22, 2020 Credit Foto Getty Images

45'+3 - GOL DEL MANCHESTER CITY CON MAHREZ SU RIGORE! Penalty assegnato depo il review al VAR per un'entrata a tacchetti alti di Mee sulla caviglia destra di Agüero (costretto, dolorante a fare spazio a Gabriel Jesus). Dal dischetto, l'ex Leicester City manda rasoterra all'angolino con il piatto sinistro. Pope intuisce ma non ci arriva, è 3-0!

Riyad Mahrez Credit Foto Getty Images

51' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DAVID SILVA! Sugli sviluppi di un altro corner battuto corto, filtrante di Foden per Bernardo Silva che, dalla destra, serve in corsa, al centro, David Silva. A quel punto insaccare è un gioco da ragazzi: 4-0!

Man City Burnley Credit Foto Getty Images

63' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON FODEN! Azione in velocità giostrata da de Bruyne, Bernardo Silva e Gabriel Jesus: la palla arriva sulla sinistra, in corsa, per Foden, che insacca rasoterra: 5-0!

Phil Foden Credit Foto Getty Images

66' - FODEN PROLUNGA PER GABRIEL JESUS! Conclusione di poco a lato da parte del brasilano.

Manchester City's Brazilian striker Gabriel Jesus (C) comes under pressure as play takes place in front of a screen with supporters watching during the English Premier League football match between Manchester City and Burnley at the Etihad Stadium in Manc Credit Foto Getty Images

Il migliore

Foden. Prima doppietta in carriera in Premier League per il talento classe 2000 di Pep Guardiola. Una staffilata da fuori e un gol a rimorchio al termine di una veloce ripartenza. Ispira, inoltre, l'azione che ha portato al momentaneo 4-0 di David Silva. Vero campione: chapeau.

Il peggiore

Mee. Brutto intervento, il suo - a tacchetti alti sulla caviglia di Agüero - che porta al rigore del momentaneo 3-0.

Il momento social

Play Icon WATCH Guardiola sostiene Black Lives Matter: "Mi vergogno per come i bianchi hanno trattato i neri" 00:01:11

Calcio Internazionale Mané miglior giocatore africano dell'anno: Koulibaly nella top 11, Bennacer snobbato 07/01/2020 A 23:08