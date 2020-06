L'attaccante argentino, costretto a uscire poco prima dell'intervallo della sfida di Premier League contro il Burnley a causa di un infortunio al ginocchio, potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico entro la fine della settimana, come anticipato dal padre nel corso di un'intervista a Radio La Red. Il Kun spera di tornare disponibile a inizio agosto.

Manchester City in ansia per le condizioni di Sergio Aguero: il Kun, costretto a uscire poco prima della fine del primo tempo del match di Premier League vinto 5-0 lunedì sera contro il Burnley all'Etihad Stadium a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, si sottoporrà quasi certamente a un intervento al menisco già nei prossimi giorni. Ad annunciaro, ai microfoni di Radio La Red, è stato il padre dell'attaccante argentino: "Sergio sta bene, lo sento tranquillo. È convinto che si tratti di un problema al menisco perché, se avesse qualcosa di grave, il suo ginocchio ballerebbe. La risonanza magnetica chiarirà l'entità del problema, ma penso che sarà operato tra giovedì e venerdì a Barcellona".

Aguero e l'obiettivo Champions

A questo punto è verosimile che Aguero, come già anticipato dalle dichiarazioni non certo improntate all'ottimismo rilasciate a fine partita da Pep Guardiola, dovrà saltare le ultime partite di Premier League. L'argentino cercherà di tornare a disposizione del City per inizio agosto, in modo da prepararsi per l'appuntamento più importante che attende i Citizens: la Final Eight di Champions League in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto. La squadra di Guardiola ha un piede nei quarti di finale dopo essersi imposta per 2-1 sul Real Madrid al Santiago Bernabeu lo scorso 26 febbraio nel match d'andata degli ottavi..

