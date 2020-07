Un Manchester United decisamente opaco non va oltre l'1-1 contro il West Ham. Tanto basta per i Red Devils, per entrare in zona Champions a 63 punti, agganciando il Chelsea (atteso dal Liverpool) e superando di un punto il Leicester City. Si tratta, comunque, di un mezzo passo falso ad Old Trafford, in cui invece gli Hammers conquistano l'aritmetica permanenza in Premier League a 90' dalla fine.

Un Manchester United decisamente opaco non va oltre l'1-1 contro il West Ham. Tanto basta per i Red Devils, per entrare in zona Champions a 63 punti, agganciando il Chelsea (atteso dal Liverpool) e superando di un punto il Leicester City. Si tratta, comunque, di un mezzo passo falso ad Old Trafford, in cui invece gli Hammers - a 38 punti e a +4 dal terzultimo posto - conquistano l'aritmetica permanenza in Premier League a 90' dalla fine.

Manchester United's Marcus Rashford (L) tussles with West Ham's Issa Diop. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 1-1

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Fosu-Mensah (46' Wan-Bissaka), Maguire, Lindelöf, Williams; Matic, Pogba; Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford (85' Ighalo); Martial. All.: Solskjær.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell (75' Masuaku); Rice, Soucek; Noble, Bowen (91' Yarmolenko), Fornals, Antonio (78' Haller). All.: Moyes.

Arbitro: Chris Kavanagh di Manchester.

Gol: 45'+2 rig. Antonio (W), 51' Greenwood (M).

Assist: Martial (M, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Fosu-Mensah, Rashford, Bruno Fernandes, Masuaku.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

2' - MARTIAL INCROCIA IL DESTRO DA POCHI PASSI! Fabianski si distende in tuffo e smanaccia il pallone.

3' - GREENWOOD VA VIA IN TRIANGOLAZIONE E CONCLUDE RASOTERRA DAL LIMITE! Fabianski, ancora una volta, chiude la saracinesca.

39' - MANCINO DI PRIMA INTENZIONE DI GREENWOOD! Ogbonna e Rice si oppongono, da distanza ravvicinata. Grande azione sulla sinistra di Williams: Manchester United vicino al vantaggio!

43' - COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI ANTONIO SU CROSS DALLA DESTRA DI RICE! Bene, qui, de Gea, che neutralizza la sfera.

45'+2 - GOL DEL WEST HAM CON ANTONIO SU RIGORE! Penalty assegnato dopo che Pogba, nel tentativo di ripararsi il volto sulla punizione-bolide di Rice, colpisce il pallone in area con le mani in maniera scomposta. Dagli undici metri, Michail Antonio spiazza de Gea: 0-1!

West Ham's Michail Antonio (R) celebrates scoring against Manchester United. Credit Foto Getty Images

51' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON GREENWOOD! I Red Devils ci smentiscono puntualmente abbattendo il muro del West Ham: azione sviluppata nello stretto e passaggio decisivo di Martial. In piena area, Greenwood scarica un destro imparabile per Fabianski!

Manchester United gegen West Ham United Credit Foto Getty Images

62' - GRAN RIFLESSO DI DE GEA! Azione di Noble e bolide di Bowen deviato da Williams: palla diretta sotto la traversa ma alzata dal plastico intervento del portiere spagnolo!

68' - DESTRO DI RICE, TUTTO SOLO DALLA DISTANZA! Palla alta di pochissimo, ma incredibile il fatto che il numero 41 fosse totalmente privo di marcature!

Il migliore

Ogbonna. L'ex Torino e Juventus alza il muro difensivo. Arcigno e concentrato, non lascia passare uno spillo nella difesa del West Ham.

Il peggiore

Bruno Fernandes. Giornata decisamente storta per l'ex Sporting Lisbon Lisbona, Sampdoria, Udinese e Novara. Non azzecca un pallone che sia uno, nemmeno un'idea in appoggio alla fase offensiva.

Il momento social

Mason Greenwood eguaglia è il quarto teenager della storia del Manchester United, a realizzare 17 gol in stagione. Prima di lui, illustri colleghi come George Best, Brian Kidd and Wayne Rooney.

