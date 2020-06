Paura per Andre Wisdom: il difensore del Derby County viene accoltellato durante una rapina

Il difensore del Derby County, club di Championship neo promosso in Premier League, è stato aggredito da quattro uomini mascherati mentre stava uscendo dall'auto

Prima la gioia per la promozione in Premier League con il suo Derby County, ora la paura: Andre Wisdom, difensore del club inglese, è stato aggredito da una banda di rapinatori mascherati mentre usciva dall'auto in quel di Toxteth, nel Merseyside.

I malviventi lo hanno ferito alla testa e alla schiena per rubargli tra le altre cose un orologio di marca. E' lo stesso Derby County a darne notizia con un comunicato.

Andre Wisdom è stato vittima di un agguato e di una rapina non provocati riportando ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Ora il nostro obiettivo è di mantenere il massimo supporto a lui e alla famiglia

Wisdom, 27 anni, è cresciuto nel vivaio del Liverpool, è approdato al Derby County nel 2017 dopo aver vestito le maglie di West Bromwich Albion, Norwich City e quella degli austriaci del Salisburgo.

