Premier, Goal-line technology in tilt: la palla entra, ma l'arbitro nega il vantaggio allo Sheffield

Incredibile episodio nella prima partita post-Covid del calcio inglese: il portiere dell'Aston Villa Nyland entra con la palla in porta, ma il fischietto non convalida il gol, complice un guasto della tecnologia

La Premier League riparte con Aston Villa-Sheffield United e con un errore arbitrale inspiegabile ai tempi della Var e della Goal Line Technology.

L'episodio della discordia è avvenuto verso la fine del primo tempo, a circa cinque minuti dall'intervallo. Lo Sheffield è in proiezione offensiva, tiene sotto pressione la difesa di casa. Il centrocampista degli ospiti, Oliver Norwood, prova una conclusione su una punizione defilata dalla sinistra, il portiere dei Villains Nyland calibra male l'intervento, controllando il pallone, ma indietreggiando e finendo in porta con la sfera tra i guanti. Dalle immagini appare evidente che il pallone abbia superato del tutto la linea di porta, con l'estremo difensore che gonfia la rete, ma la Goal-line technology evidentemente non ha funzionato e l'arbitro, Michael Olivier, non ha assegnato la rete ai Blades. Inutili le proteste dei giocatori.

Sui social network, ovviamente, l'episodio è balzato subito nei top trends e anche lo stesso Sheffield United ci ha scherzato su.

A fine partita è arrivata la spiegazione ufficiale del disguido da parte dell'Hawk-Eye, l’azienda che fornisce la Goal Line Technology in Premier League.

Era stata testata prima dell'inizio del match e risultava funzionante, ma la copertura della palla da parte del palo, dei giocatori e della traversa hanno impedito di mandare il segnale all’orologio dell'arbitro.

