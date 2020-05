Premier League, due positivi su 996 tamponi effettuati: uno è un tesserato del Bournemouth

Dal nostro partner OAsport.it

La Premier League riprenderà? L’obiettivo è questo. Negli ultimi giorni le indicazioni che filtrano dall’organizzazione calcistica inglese portano a pensare che i giocatori della massima serie saranno nuovamente in campo il 12 giugno o nel weekend successivo. Una rassicurazione, in questo senso, arriva da Richard Masters, direttore generale della Lega: “Sicuro del piano di ripresa“, le sue parole, nonostante manchi ancora il nulla-osta finale del Governo britannico (fonte: Ansa).

Ferma determinazione a tornare sul rettangolo verde, ma i casi positivi crescono in Premier. Come confermato da una nota stampa, ci sono due nuovi contagi sui 996 calciatori e componenti degli staff testati giovedì e venerdì. Uno dei due è sicuramente un tesserato del Bournemouth, che ne ha dato conferma con un comunicato ufficiale, senza rivelare l'identità del positivo. I due positivi osserveranno un periodo di auto-isolamento di 7 giorni. A questi si aggiungono i sei al primo giro di tamponi ancora in quarantena.

